اولین پناهگاه معلق در استان یزد راه ‌اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جان‌ پناه که دومین پناهگاه معلق کشور به شمار می‌آید، توسط گروه کوهنوری اوج و زیر نظر هیئت کوهنوردی استان یزد ایجاد شده است.

اولین پناهگاه معلق کشور در دیواره علم کوه در رشته‌ کوه‌های البرز ساخته شده است.

جان‌ پناه مذکور به منظور استراحت کوتاه سنگ نوردان بر روی دیواره‌ های تفرجگاه تفریحی دره‌ گاهان شهرستان تفت ایجاد شده است.

برگزاری مسابقات قهرمانی کاراته استان یزد



مسابقات کاراته قهرمانی استان سبک کیوکوشین در یزد برگزار خواهد شد.



مسابقات کاراته قهرمانی استان سبک کیوکوشین روز جمعه در محل باشگاه نجف آباد برگزار خواهد شد.



این مسابقات در تمام رده های سنی و در 20 وزن با حضور 100 نفر برگزار می شود.



نفرات برتر رده سنی بزرگسالان این دوره از مسابقات مجوز حضور در لیگ کاراته سبک های آزاد استان را کسب خواهند کرد.



یزد میزبان مرحله نخست لیگ برتر دوچرخه سواری جاده



مرحله نخست لیگ برتر دوچرخه سواری جاده به میزبانی یزد برگزار می شود.



نخستین مرحله از رقابت های لیگ برتر دوچرخه سواری باشگاه های کشور در مواد جاده، به میزبانی هیئت دوچرخه سواری استان یزد برگزار خواهد شد.

این مسابقات از 17 اردیبهشت ماه به مدت دو روز به میزبانی استان یزد برگزار می شود.



زمان پذیرش تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات لیگ کورسی آقایان از ساعت 15 تا 18 روز شنبه 16 اردیبهشت ماه در ورزشگاه شهید نصیری واقع در یزد، میدان امام علی (ع) خواهد بود.