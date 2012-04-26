بخشهای مختلف دومین نمایشگاه سراسری رسانه دیجیتال در یزد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره بخش های متنوعی همچون بازیهای رایانه ای، پایگاه های اینترنتی و شهر دیجیتال، هنرهای دیجیتال، فناوری و تکنولوژی، خانواده و رسانه های دیجیتال و نیز کارگاه ها و نشست ها طراحی شده است.
با برگزاری جشنواره و نمایشگاه استانی رسانه های دیجیتال در یزد، برپایی جشنواره ها و نمایشگاه های استانی رسانه های دیجیتال در سال جاری درکشور کلید می خورد.
محل دائمی نمایشگاههای استان یزد واقع در صفائیه، آماده پذیرایی از علاقمندان به این حوزه خواهد بود.
آخرین مهلت ثبتنام برای حضور در جشنواره و نمایشگاهرسانههای دیجیتال استان یزد، 9 اردیبهشت ماه خواهد بود و متقاضیان جهتاخذ غرفه میتوانند در مهلت مقرر با دریافت فرم ثبت نام و ارسال آن به آدرس پستی info@dexpo.ir آمادگی خود را اعلام کنند.
تخفیف 50 درصدی نرم افزار های ارائه شده در دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در یزد
نظر شما