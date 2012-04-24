آبیاری باغستانهای قزوین با پساب ها

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه مدیریت پسماند روز سه شنبه با حضور علی محمد شاعری قائم مقام سازمان محیط زیست کشور، مدیران ستادی، احمد عجم استاندار قزوین، مجید نادری معاون برنامه ریزی و منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، علی فرهادی مدیرکل محیط زیست استان، علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مسعود نصرتی شهردار قزوین و کارشناسان و مدیران محیط زیست استانهای البرز و زنجان و دستگاههای اجرایی در سالن جلسات استانداری برگزار شد.



مسعود نصرتی در این نشست گفت: عملیات اجرایی فاضلاب شهری قزوین با 98 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل شدن است و با انتقال پساب با همکاری محیط زیست و شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب نیاز باغستانها و بوستان یک هزار و 400 هکتاری باراجین تامین خواهد شد.



وی حمایت سازمان محیط زیست از اجرای طرح های زیست محیطی و فضای سبز شهرداری قزوین را ضروری خواند و تصریح کرد: بیش از سه هزار هکتار از باغستانهای قزوین درسالهای گذشته از بین رفته که برای حفظ و احیای این میراث ارزشمند و جلوگیری از نابودی آن برای دو هزار و 600 هکتار باقیمانده برنامه مدونی در استان تدوین شده است.



شهردار قزوین گفت: با ثبت جهانی باغستان زمینه صیانت اصولی از این سرمایه های ارزشمند فراهم شده است.



نصرتی راه اندازی سایت لندفیل و پسماند محمد آباد قزوین را در رفع آلودگی زیست محیطی شهر قزوین در خصوص زباله ها موثر دانست و گفت: با پایان یافتن دفن غیربهداشتی در قزوین گام موثری در سالم سازی محیط زیست و سلامت مردم برداشته شد.



این مسئول افزود: در یک برنامه پنج ساله میزان زباله تولیدی هر شهروند قزوینی از 850 گرم در روز به 750 گرم رسیده که در چشم انداز ترسیم شده این میزان به 650 گرم کاهش خواهد یافت.



وی گفت: این سایت تا محدوده 20 کیلومتری شهر قزوین ظرفیت پذیرش و جمع آوری زباله های مناطق اطراف را دارد و با دو خط 250 تنی در 110 هکتار زمین، شهر قزوین را در زمینه برخورداری از این سیستم در کشور در ردیف استانهای شاخص و نمونه قرار داده است.



نصرتی یادآورشد: با حمایت جدی استاندار قزوین کار جدیدی در قزوین اجرا شده که می تواند الگوی سایر مناطق کشور هم باشد.



وی در خصوص احداث کمربند فضای سبز شهر قزوین، افزایش سرانه فضای سبز، احداث دو کارخانه آسفالت به ظرفیت 280 تن مطالبی بیان کرد و اظهارداشت: طرح کمربند فصای سبز قزوین با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در مدت سه سال اجرا می شود.



شهردار قزوین اجرای طرح های مرتبط با محیط زیست در استان را شاخص ذکر کرد و گفت: در سال گذشته با برگزاری همایش سرویس های بهداشتی که برای اولین بار در کشور اجرا شد با استقبال خوب کارشناسان روبرو شدیم که در بسیاری از شهرها در دستور کار جدی برنامه های شهری قرار گرفته است.