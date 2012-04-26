  1. دين، حوزه، انديشه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

نشست "بوطیقای تصویر در ادبیات و سینما" برگزار می شود

نشست "بوطیقای تصویر در ادبیات و سینما" برگزار می شود

حوزه های غیر روایی سینما و نسبت آن با متون ادبی توسط دکتر زهرا حیاتی یکشنبه 10 اردیبهشت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سخنرانی با عنوان «بوطیقای تصویر در ادبیات و سینما» به بررسی حوزه های غیر روایی سینما و نسبت آن با متون ادبی می­ پردازد.
 
کلیات زیبایی شناسی،کلیات نشانه شناسی،تکنیک و فرم در سینما و بلاغت ادبی به عنوان شاخه های مطالعاتی که در این نوع تعامل ادبی سینمایی به آن پرداخته می شود، مورد توجه دکتر حیاتی در این سخنرانی خواهد بود.
 
زهرا حیاتی دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس است و تاکنون مقالاتی درباره ادبیات فارسی و هویت ایرانی از او به چاپ رسیده است. او کتاب­های «از هویت ایرانی» و «مهرویی و مستوری (بازآفرینی منظومه خسرو و شیرین در سینما)» را منتشر کرده است.
 
علاقه­ مندان برای استفاده از این سخنرانی می­ توانند یکشنبه 10 اردیبهشت از ساعت 10 به سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، نبش خیابان ایرانشناسی (خیابان 64) مراجعه کنند.
کد مطلب 1585793

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