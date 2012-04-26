گلایه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران از فرهاد رهبر

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در هفته جاری با صدور بیانیه‌ای به محدودیتهایی که رئیس این دانشگاه برای فعالیتهای این تشکل اعمال می کند، اعتراض کرد.

با این وجود عبدالرضا سیف - معاون فرهنگی دانشگاه تهران با اعلام اینکه به تمام فعالیتهای این تشکل در دانشگاه تهران مجوز فعالیت داده شده، تاکید کرد آماده پاسخگویی به انتقادات این دانشجویان است.

آتش سوزی در دانشگاه گیلان

بامداد دوشنبه هفته‌ گذشته، ساختمان اداری تازه تاسیس دانشگاه گیلان طعمه حریق شد. معاون دانشگاه گیلان، یادآور شده است تاکنون میزان خسارات وارده برآورد نشده است.

البته با توجه به اینکه ساختمان مذکور تازه احداث شده بود، هنوز نیروی انسانی، تجهیزات و یا مدارکی در این ساختمان قرار نداشت و خسارت تنها به خود ساختمان وارد شده است.

تغییر روسای دو دانشگاه تهرانی و خداحافظی رئیس با خانواده

محمدمهدی تهرانچی و انسیه خزعلی در هفته جاری از سوی وزیر علوم به سمت روسای دانشگاههای شهید بهشتی و الزهرا(س) منصوب شدند. انسیه خزعلی فرزند آیت الله خزعلی دارای دکتری زبان و ادبیات عرب و دانشیار دانشگاه الزهرا (س) است و پیش از این ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا را برعهده داشته است.

وی در مراسم معارفه خود خطاب به حضار اعلام کرد که پس از قبول ریاست دانشگاه الزهرا(س) با خانواده اش خداحافظی کرده است.

همچنین وزیر علوم در دومین حکم تغییر ریاست دانشگاه، دکتر محمدعلی تهرانچی را که پیش از این ریاست مرکز نشر دانشگاهی را برعهده داشت به عنوان جایگزین احمد شعبانی به ریاست دانشگاه شهیدبهشتی منصوب کرد. تهرانچی استاد فیزیک و پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهیدبهشتی است و مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه شهید بهشتی شنبه در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

واکنش دانشجویان به حمایت فرهاد دانشجو از جاسبی

فرهاد دانشجو دوشنبه هفته ای که گذشت به همراه حجت الاسلام سید حسن خمینی با حضور در مرقد امام خمینی(ره) با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تجدید بیعت کرد.

وی در سخنان خود تاکید کرد که هر کس می خواهد دوست داشتن اش را به دانشجو نشان دهد به جاسبی محبت کند که این سخنان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی با انتقادات دانشجویان همراه شد. این دانشجویان تاکید کردند که دانشجو نباید راه جاسبی را برود.

تغییر رئیس واحد امارات دانشگاه آزاد

تقی ترابی که سالها به صورت همزمان در سمت معاون بین الملل و رئیس واحد امارات دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت می کرد، با حکم فرهاد دانشجو از سمت ریاست این واحد تودیع شد. ترابی پیش از این نیز، با حکم دیگری از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از سمت معاون بین الملل دانشگاه آزاد برکنار شده بود. محمدرضا شهریاری به ریاست واحد امارات منصوب شده است.

ادامه دردسرهای رنگ آمیزی خوابگاه دانشگاه ارومیه

طی دو هفته گذشته دانشجویان ساکن در خوابگاه پردیس نازلو دانشگاه ارومیه، اعتراض خود را مبنی بر رنگ آمیزی این خوابگاه اعلام کردند. خوابگاه مذکور قرار است در تیرماه برای پذیرش دانشجویان شرکت کننده در المپیاد ورزشی رنگ آمیزی شود.

پس از اعتراض دانشجویان، مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه ارومیه اعلام کرد که فضاهای عمومی دانشگاه پردیس جهت میزبانی از مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور هم اینک رنگ آمیزی می‌شود ولی بدلیل عدم موافقت دانشجویان دانشگاه برای رنگ آمیزی اتاق‌های خوابگاه‌ها، این اقدام فعلا صورت نگرفته است.

نام دانشگاهها تغییر می کند

از این پس قرار شد نام دانشگاههای هر استان به نام مفاخر و مشاهیر هر استان تغییر کند. خواجه سروی - معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم اعلام کرد که این تغییر باید در سال جاری و با درخواست مسئولان ارشد دانشگاهها صورت گیرد.