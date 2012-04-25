زنجان در سالروز شهادت دخت نبی اکرم (ص) غرق ماتم و عزا بود

به گزارش خبرنگار مهر، عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) و رهپویان راه حقیقت و آزادگی در استان زنجان، در ماتم دخت پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) به سوگ نشستند و بر ادامه راه روشن و متعالی اهل بیت عصمت و طهارت تاکید کردند.



به مناسبت سالروز شهادت غمبار کوثر رسالت، دخت نبوت، همسر ولایت و مادر امامت، بازار و مغازه های زنجان و شهرهای تابعه استان تعطیل و مردم ولایتمدار این خطه از کشور اسلامی یکپارچه سیاه پوش شدند.

مداحین و سخنرانان با بازگو کردن مصائب اهل بیت و غفلت و بی بصیرتی برخی خواص در زمان اهل بیت(ع) و نقش حضرت فاطمه زهرا (س) در حفظ و بقای ارزشهای دین مبین اسلام زندگی پربار آن حضرت را بهترین الگو برای یک زن مسلمان توصیف کردند.

مردم مسلمان و متدین این استان با شرکت در دستجات عزاداری پخش نذورات و انفاق به مستمندان ارادت خالصانه خود را نسبت به دخت گرامی پیامبر اسلام و خاندان آل محمد (ص) ابراز داشتند.

در سالروز جانگداز شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (س) امامزاده ها و اماکن مقدس استان زنجان مملو از جمعیت سیاهپوش و عزاداری است و دشته های بزرگ عزاداری در سطح شهرهای استان به عزادارای می پردازند و به یاد مظلومیت و شهادت مظلومانه آن حضرت بر سر و سینه می زنند و اشک ماتم می ریزند.

اجتماع باشکوه عزاداری مردم شهر زنجان در قالب اجتماع عظیم فاطمیون با حضور گستره همه آحاد جامعه و هیئت های مذهبی و عزاداری از مقابل مسجد جامع(سید) به طرف امامزده سید ابراهیم شهر زنجان باشکوه خاص و ویژه برگزار شد.