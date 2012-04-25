کرمانشاه در ماتم فاطمه زهرا (س) عزادار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت های عزاداری در کرمانشاه همزمان با دیگر استانهای کشور، امروز در کوچه و بازار شور حسینی آفریدند.

حرکت هیئت های عزاداری از مسجد آیت الله بروجردی کرمانشاه به سمت مسجد جامع این شهر راس ساعت 10 آغاز شد و هم اکنون این هیئت ها در حال حرکت به سوی محلات خود هستند.

حضور پرشور مردم در کنار هیئت های عزاداری و همراهی با عزای بزرگ بانوی اسلام، از ویژگی های معنوی مردم کرمانشاه است که امروز به کرار شاهد این عشق و ارادات مردم ولایتمدار کرمانشاه به اسلام و انقلاب بودیم.

دسته جات سینه زنی و زنجیرزنی در کرمانشاه در هر مراسم عزا، به کوچه و بازار می آیند.

شهر کرمانشاه از جمله شهرهای کشور است که بیشترین هیئت های عزاداری را در خود جای داده است.

براساس این گزارش، مردم استان کرمانشاه از قدیم الایام با راه اندازی هیئت های عزاداری ارادت خاص خود را به خاندان نبوت و امامت نشان می دهند.

