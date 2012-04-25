فهرست مقالات شانزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا با عنوان "انسان و جهان" خرداد ماه 1391 از سوی بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار می‌شود.

تحولات اجتماعی و سیاسی قرون اخیر غرب و نگاه ماده‌گرایانه فیلسوفان غربی سبب غفلت از شناخت رابطه حقیقی و فلسفی انسان و جهان از یکسو و جدایی آن از خدا و پیدایش علم سکولار از سوی دیگر شد. بر این اساس بنیاد حکمت اسلامی صدرا محور شانزدهمین همایش سالانه بزرگداشت حکیم ملاصدرا در روز ملی این حکیم به تعامل انسان و جهان اختصاص داد.



انسان‌شناسی، جهان شناسی، جایگاه و نقش فلسفه و حکمت در ترسیم نظام همبسته عالم محورهای کلی این همایش عنوان شده اند. جایگاه انسان‌ در نظام همبسته عالم (انسان کبیر و عالم صغیر)، کرامت و حقوق انسان در مقام خلیفـه اللهی (اسلام، فلسفه اسلامی و بومی‌نگری به حقوق بشر)، حقیقت و نقش انسان کامل(نگرشهای عرفانی، دینی و حکمت متعالیه)، مطالعات تطبیقی در انسان‌شناسی حکمت متعالیه و نقد دیگر مکاتب (اومانیسم و اگزیستانسیالیسم)، جهان‌شناسی حکمت متعالیه (جهان به مثابه یک حقیقت واحد و زنده و تجلیگاه خداوند) نیز برخی از مباحث همایش هستند.

بعد از اعلام فراخوان مقالات همایش در سال گذشته، اکنون دبیرخانه همایش اعلام کرده تعدادی از مقالات پس از بررسی در شورای علمی همایش در مرحله اول پذیرفته شده است.

مولفان مقالات منتخب می‌توانند اصل مقالات خود را در موعد اعلام شده ارسال نمایند. از آنجا که نتیجه ارزیابی مقالات به تناوب از طریق تلفن، پیامک یا ایمیل به مولفان اطلاع داده شده است به مقالاتی که نسخه کامل آنها پس از 10 اردیبهشت ارسال گردد، برای ارائه حضوری در همایش ترتیب اثر داده نمی‌شود اما برای چاپ در مجموعه مقالات بررسی خواهند شد.