تبعیض نژادی شدید علیه مسلمانان در اروپا/ لزوم برداشتن محدودیتها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "زوددویچه سایتونگ"، سازمان عفو بین الملل(امنستی) در گزارشی به برخورد تبعیض آمیز اروپا با مسلمانان اشاره کرده و نوشت: اگر مسلمانان در اروپا به مذهب خود اعتراف کنند مورد تبعیض حتی بعضا از نظر قانونی قرار خواهند گرفت.

سازمان عفو بین الملل در گزارش خود همچنین این انتقاد را وارد می کند که سیاستمداران اروپایی به جای اینکه با مسئله تبعیض نژادی علیه مسلمانان مقابله کنند حتی از این مسئله در مبارزات انتخاباتی برای جذب آراء بیشتر استفاده می کنند.

به اعتقاد امنستی بسیاری از کشورهای اروپایی باید در مبارزه با تبعیض نژادی علیه مسلمانان در اروپا بیشتر کار کنند. بر اساس این گزارش در بسیاری از کشورهای اروپایی مسلمانان به دلیل سنتهای مذهبی خود مورد تبعیض و غرض ورزی قرار می گیرند.

این سازمان حقوق بشر بین المللی از جمله به قوانین ملی و منطقه ای در اروپا اشاره می کند که بستن روسری را ممنوع می کند که این قوانین از جمله در کشورهای فرانسه، بلژیک و برخی شهرهای اسپانیا رواج دارد.

"جان دالهویسن" John Dalhuisen رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی امنستی همچنین اظهار داشته که در این مسئله که بسیاری از مسلمانان در اروپا مورد تبعیض قرار می گیرند هیچ شکی وجود ندارد و مسئله جدیدی هم نیست.

"مارکو پرولینی" از کارشناسان سازمان بین المللی امنستی نیز اظهار داشته که زنان مسلمان اکثرا به دلیل پوشش مخصوصشان توسط کارفرماها استخدام نمی شوند. دختربچه ها هم به دلیل لباس اسلامی از مدرسه رفتن محروم می شوند. مردان مسلمان نیز به خاطر شکل ظاهریشان که معمولا ریش دارند مورد تبعیض قرار می گیرند.

پرولینی همچنین اظهار داشته که قانون اساسی هم که وابستگی به مذهبی خاص را دلیلی برای مورد تبعیض قرار گرفتن افراد در اروپا نمی بیند تاثیری بر این روند ندارد. در برخی کشورهای اروپایی زنان از حمل روسری منع می شوند که سازمان عفو بین الملل در این راستا بیشتر فرانسه را مورد تاکید قرار می دهد. از نظر امنستی چنین ممنوعیتهایی برای پوشش مسلمانان هیچ خوب نیست.

امنستی از حکومتهای اروپایی درخواست می کند که محدودیتهای قانونی (برای مسلمانان) را در نظر نگیرند و برای هر کس این امکان را فراهم کنند که آزادانه با مذهب خود زندگی کند.

پرولینی همچنین اظهار تاسف می کند که در بسیاری از کشورهای اروپایی این دیدگاه وجود دارد که اسلام قابل قبول است تا زمانی که مسلمانان در معرض دید و مورد توجه نباشند. سیاست وظیفه دارد در برابر چنین تصورات و دیدگاههایی مقابله کند. استفاده و حمل کردن سمبلهای فرهنگی و مذهبی حق انسانها در راستای آزادی بیان و عقیده می باشد.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اینکه کشور سوئیس از سال 2010 قوانین سختگیرانه ای را در راستای ساخت مناره ها برای مساجد مسلمانان وضع کرده آمده است: به این ترتیب سوئیس غرض ورزیها و تبعیضها در مورد مسلمانان را شدت می بخشد و برخلاف وظایف بین المللی عمل می کند. در برخی مناطق اسپانیا نیز مسائلی مشابه این رواج دارد. در برخی شهرهای اسپانیا مسلمانان به دلیل ممنوعیت ساخت مساجد باید در فضای باز عبادت کنند.

این گزارش بخصوص به رفتارهای تبعیض آمیز و غرض ورزانه بالا علیه مسلمانان در کشورهایی از جمله فرانسه، هلند، اسپانیا و سوئیس اشاره کرده و به موارد بسیاری از این رفتارهای تبعیض آمیز در این کشورها اشاره می کند.

یکی از مسلمانانی که در سوئیس زندگی می کند این گونه اظهار داشته که مسلمانان معمولا مسئول وقایع و هرج و مرجهایی به شمار می روند که در خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق می افتد.

امنستی در گزارش خود همچنین تاکید می کند که احزاب و سیاستمداران اروپایی به جای اینکه به مقابله با تبعیض های نژادی علیه مسلمانان برخیزند از این مسئله در مبارزات انتخاباتی برای جلب آراء استفاده می کنند. احزاب مهاجر ستیز در اولین دوره انتخابات فرانسه نتایج خوبی را کسب کردند که تاریخی بود.در سوئیس نیز مردم در سال 2009 علیه ساخت مناره برای مساجد مسلمانان رای دادند.