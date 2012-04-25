از عزاداری پرشور جوانان تا توزیع جزوه های توهین آمیز انتخاباتی و تبلیغات زودهنگام

به گزارش خبرنگار مهر، طبق سنوات گذشته و به همت مرکز هیئت های عاشورای فاطمی مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) امروز با حضور پرشور مردم در میدان هفتم تیر برگزار شد.

شروع مراسم از ساعت 10 صبح اعلام شده بود اما اکثر مردم و جوانان از ساعت 9:20 در اطراف میدان هفتم تیر جمع شده بودند تا در مراسم عزاداری فاطمه زهرا (س) شرکت کنند.

درابتدای مراسم اکثر مردم و عزاداران با دردست داشتن پرچم های یاحسین، یا فاطمه زهرا و یا صاحب الزمان در ردیف اول جایگاه حضور یافته بودند و با سینه زنی و ذکر مصیبت مشغول عزاداری بودند.

بنا بر این گزارش مداحان اهل بیت با مدیحه سرایی به عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) پرداختند.

همچنین هیئت های عزاداری با سینه زنی و ذکر مصیبت به مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) که در میدان هفت تیر برگزار شده بود اضافه می شدند.

نکته قابل توجه در این مراسم حضور برخی از جوانان کشورهای همسایه بود. علاوه بر اقشار مختلف مردم از پیر و جوان و کودک، مرد و زن تعدادی از جوانان کشورهای همسایه با انداختن شال سیاه در مراسم عزادرای حضرت فاطمه زهرا شرکت کرده بودند.

پس از عزاداری و سینه زنی مردم، آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران به عنوان سخنران ویژه در جمع عزاداران فاطمی حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی شهادت بزرگ حماسه آفرین جبهه دفاع و بنیانگذار جبهه مقابله با اشرافیت را به مردم و ولی فقیه تسلیت گفت.در پایان این مراسم عزاداران به سینه‌زنی و ذکر مصیبت پرداختند.

با وجود اینکه این عزاداری همراه با بارش باران الهی بود اما لحظه به لحظه به تعداد حاضران در این مراسم افزوده می شد به طوری که از کودک یک ماهه تا پیرمرد و پیرزن 90 ساله مشاهده می شد.

همچنین با اینکه ساعت شروع مراسم در میدان فاطمی بعد از پایان اقامه نماز ظهر و عصر اعلام شده بود اما عزاداران حضرت فاطمه زهرا (س) از ساعت ها قبل گرد هم آمده بودند.

در این مراسم زنان و دختران به چادرشان گل زده بودند وهمین حرکت نمادین، مراسم را دیدنی تر و معنوی تر ساخته بود.

حضور قشرهای مختلف از جوانان با لباس و شمایل های متفاوت در این مراسم از دیگر حاشیه های قابل توجه در میدان هفتم تیر بود. حضور جوانان با تیپ های مختلف در مرسام عزای زهرای اطهر از موضوعات مورد توجه خبرنگاران و عکاسان بود.

در حاشیه مراسم عزاداری امروز برخی هم فرصت را مهیای فعالیت های سیاسی دیدند. در گوشه و کنار میدان عده ای جزوات انتخاباتی توزیع می کردند که در مواردی نیز با اعتراض مردم عزادار مواجه شدند. انتقاد تند و مطالب توهین آمیز به برخی از وفاداران انقلاب و جبهه متحد اصولگرائی از موضوعات برجسته در این جزوه های انتخاباتی بود.

توزیع بروشورهای تبلیغاتی و انتخاباتی برخی کاندیداهای جبهه پایداری در این مراسم در حالی که هنوز زمان تبلیغات رسمی برای دور دوم انتخابات آغاز نشده است از دیگر حاشیه های این مراسم بود.