  1. استانها
  2. خوزستان
۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

میرمحمدی عنوان کرد:

شخصیت حضرت فاطمه روز محشر برای همه جهانیان مشخص می شود

شخصیت حضرت فاطمه روز محشر برای همه جهانیان مشخص می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست اوقاف و امور خیریه استان خوزستان با اشاره به بزرگی شخصیت حضرت زهرا تاکید کرد: شخصیت دختر پیامبر اسلام(ص) روز محشر برای همه جهانیان روشن می شود و آنها افسوس می خورند که چرا در دنیا از محبان وی نبودند.

حجت الاسلام سید علی میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اغلب بزرگان دین این بانوی بزرگوار را به عنوان برگزیده همه زنان عالم معرفی می کنند و جا دارد زنان ما نیز برای سعادتمندی در دنیا و آخرین حضرت فاطمه(س) را الگو و سرمشق خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه زندگی حضرت زهرا(س) دارای ابعاد مختلفی است گفت: این ابعاد نشانگر شخصیت یک زن برگزیده ای است که خداوند وی را به همه جهانیان معرفی کرده تا الگویی برای انسانهای خوب و مومن باشد.

میرمحمدی عنوان کرد: با وجود حضرت فاطم (س) این حس در نیمی از پیکره جامعه وجود دارد که از جنس خودشان الگویی همجنس و همانند دارند که می توانند با تمسک به مسیر و راه وی الگوگیری کرده و زندگی متعالی را برای خود ترسیم کنند.

وی با اشاره به دیگر ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) گفت: حضرت زهرا (س) شبیه ترین انسانها از نظر خلق به پیامبر اکرم (ص) است و از آنجایی که قرآن رسول خدا (ص) را به عنوان اسوه حسنه و الگوی برترین معرفی می کند، بنابراین باید به این بانوی بزرگوار به عنوان شبیه ترین انسانها به رسول خدا(س) متمسک شویم.

سرپرست اوقاف و امور خیریه استان خوزستان تصریح کرد: حضرت زهرا (س) دست‌آموز و پرورش یافته مکتب نبوی بوده و وجود امام علی (ع) و پیامبر اکرم (ص) سبب شده تا این بانوی بزرگوار از زلال وحی بهره‌ بجوید.

وی، خطبه های حضرت زهرا (س) را گویای ابعاد علمی و وجودی حضرت ذکر کرد و افزود: اکنون خطبه های این بانوی بزرگوار ثبت و ضبط شده و همه نام‌آوران از آن به عنوان یادگارهای علمی گران مایه یاد می کنند.

میرمحمدی با اشاره به فرهنگ فاطمی گفت: فرهنگ فاطمی به معنای شناخت حضرت زهرا (س) و الگوگیری از ایشان است و روایات مختلفی داریم که اگر کسی بخواهد قدر و اندازه خود را بالا ببرد باید فاطمه س) را بشناسد.

وی عنوان کرد: فرهنگ فاطمی در اخلاق، سیره و منش زندگی، علم و اخلاق، نوآوری و ساده زیستی و همسرداری برای همه انسانها دارای پیام بوده، بنابراین باید در نشستها و گفتمانها جستجو کرده و گامهایی به سوی آن حضرت برداریم.
کد مطلب 1585841

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها