  1. حوزه و دانشگاه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

رئیس دانشگاه به مهر خبر داد:

دانشجویان فعال قرآنی در ملایر از مشوق های صنفی برخوردار می شوند

دانشجویان فعال قرآنی در ملایر از مشوق های صنفی برخوردار می شوند

رئیس دانشگاه ملایر با اشاره به ارائه مشوق های صنفی به دانشجویان فعال حوزه های قرآنی گفت: دانشگاه در راستای انس دانشجویان با قرآن مجید، مشوق هایی برای آنها در نظر گرفته است.

دکتر بهمن امانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس این مشوق‌ها، دانشجویانی که اقدام به حفظ قران کریم کنند، نسبت به دانشجویان دیگر دو واحد درسی بیشتری گذرانده و همچنین می توانند از تخفیف شهریه و اسکان در خوابگاه های دولتی برخوردار شوند.

رئیس دانشگاه ملایر افزود: دانشجویان حتما لازم نیست که تمام قرآن را حفظ کنند بلکه به هرنسبتی که توانایی داشته و حفظ کنند به همان نسبت از مشوق های صنفی برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه دانشگاه ملایر 400 دانشجوی حافظ قرآن دارد یادآورشد: امسال هم 600 نفر از دانشجویان برای حفظ قرآن کریم ثبت نام کرده اند و برنامه دانشگاه این است که از 6 هزار دانشجوی دانشگاه حداقل یک ششم آنها حافظ قرآن باشند .

امانی ادامه داد: دانشگاه ملایر سال گذشته 300 برنامه فرهنگی اجرا کرد که در ارزیابی دانشگاه های نمونه فرهنگی تنها 200 مورد آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

کد مطلب 1585843

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