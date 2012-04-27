دانشجویان فعال قرآنی در ملایر از مشوق های صنفی برخوردار می شوند

دکتر بهمن امانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس این مشوق‌ها، دانشجویانی که اقدام به حفظ قران کریم کنند، نسبت به دانشجویان دیگر دو واحد درسی بیشتری گذرانده و همچنین می توانند از تخفیف شهریه و اسکان در خوابگاه های دولتی برخوردار شوند.

رئیس دانشگاه ملایر افزود: دانشجویان حتما لازم نیست که تمام قرآن را حفظ کنند بلکه به هرنسبتی که توانایی داشته و حفظ کنند به همان نسبت از مشوق های صنفی برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه دانشگاه ملایر 400 دانشجوی حافظ قرآن دارد یادآورشد: امسال هم 600 نفر از دانشجویان برای حفظ قرآن کریم ثبت نام کرده اند و برنامه دانشگاه این است که از 6 هزار دانشجوی دانشگاه حداقل یک ششم آنها حافظ قرآن باشند .

امانی ادامه داد: دانشگاه ملایر سال گذشته 300 برنامه فرهنگی اجرا کرد که در ارزیابی دانشگاه های نمونه فرهنگی تنها 200 مورد آن مورد ارزیابی قرار گرفت.