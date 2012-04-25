شهدا هدایت‌ گران جامعه اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، حمزه علی علیخانی، صبح امروز در یادواره شهدای محله تازه ‌آباد شهرستان بیجار که در مسجد حضرت ابوالفضل (ع)برگزار شد، گفت: شهید شاخص شهرستان بیجار، شهید سیدمنصور بیاتیان است که شجاعت و ایستادگی او را باید در جامعه به‌ ویژه به جوانان منتشر و معرفی کنیم.

وی اضافه کرد: خانواده شهدا با صبر و شکیبایی و مقاومت و با تقدیم عزیزان خود به اسلام و انقلاب، حماسه ماندگار را برای انقلاب ترسیم کردند و امروز باید به بهترین شکل ممکن از خانواده های این عزیزان تجلیل کنیم.

علیخانی به نقش محوری رسانه های جمعی در معرفی عظمت و بزرگی شهدا به سایر افراد جامعه اشاره کرد و یادآور شد: رسانه‌ها در معرفی عظمت شهدا و تاثیرگزاری در ذهنیت جوانان و کودکان نقش به سزایی را ایفا می ‌کنند.

وی افزود: ایجاد بانک‌های اطلاعاتی قوی، برگزاری نمایشگاه ‌ها، یادمان‌های شهدا، موزه ‌های دفاع مقدس و اردوهای زیارتی و راهیان نور در راستا ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیار تاثیرگزار است که در سال جاری برای این امر اعتبارات خاصی منظور شده است.

جانشین فرمانده سپاه بیت ‌المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: در مذاکرات هسته ‌ای 1+5 به دلیل وجود تصاویر شهدای هسته ‌ای لطف خداوند شامل حال ما ایرانی ‌ها شد و توفیق و پیروزی نصیب جمهوری اسلامی ایران شد.

علیخانی ادامه داد: امسال شهیدان شاخص سطح کشور، شهید عبدالله میثمی از اصفهان و در جامعه زنان شهیده ناهید فاتحی کرجو از شهر سنندج معرفی شدند.

وی در پایان با اشاره به اینکه سال گذشته نیز شهید شاخص کشوری شهید محمد باقر رحمانی از شهرستان بیجار معرفی شده بود، یادآور شد: این افتخار و سعادتی است، که هر ساله کشور اسلامی ما با نام شهدای استان کردستان مزین می‌ شود.