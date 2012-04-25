پالایش 50 درصدی مددجویان در کردستان/ توانمندسازی در اولویت

به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر موسی ‌نژاد در جمع معاونان و مددکاران کمیته امداد امام (ره) استان کردستان در سنندج اظهار داشت: توانمند‌سازی خانواده ‌های تحت پوشش مهمترین هدف و رویکرد کمیته امداد است که در این راستا برنامه‌ های گسترده‌ ای در سطح کشور انجام می‌ شود.

وی با اشاره به هدف‌ گذاری این نهاد مقدس مبنی بر خروج هر ساله 10 درصد از مددجویان تحت پوشش طرح پالایش مددجویان گفت: خروج مددجویان تحت پوشش این نهاد به معنی قطع کامل حمایت‌های ما نیست و کمیته امداد امام (ره)‌بعد از استعداد و استحقاق ‌یابی مددجویان در قالب این طرح جامع برای توانمندسازی آنها در قابل برنامه‌های مختلف وارد می ‌شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان از ایجاد اشتغال به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های این نهاد به منظور توانمندسازی مددجویان یاد کرد و گفت: ایجاد اشتغال‌ ثابت و نظارت دقیق بر پایداری آن از مهمترین اولویت‌ های کمیته امداد در بحث توانمندسازی مددجویان است.

وی یادآور شد: ایجاد بیش از 9 هزار و 500 فرصت شغلی برای مددجویان استان و ثبت آن در سامانه رسد در سال 90 نمونه بارزی از تلاش کمیته امداد امام(ره) در این راستاست.

موسی‌نژاد گفت: به دلیل توجه ویژه مسئولان و تلاش جهادی همکاران در طول سال گذشته اقدامات گسترده و اساسی در زمینه ایجاد اشتغال در سطح استان توسط این نهاد صورت گرفت که زمینه توانمندسازی و خروج تعداد زیادی از مددجویان را از زیر چتر حمایت‌های مستمر این نهاد فراهم کرده است.

وی کسب مقام نخست استانی در بحث اشتغالزایی، مقام دوم کشوری در زمینه جمع‌ آوری زکات و کسب مقام نخست در زمینه رعایت حجاب و عفاف را از جمله توفیقات این نهاد در طول سال گذشته برشمرد و گفت: اردوگاه امام علی (ع) استان کردستان نیز در بین 18 اردوگاه کشور رتبه نخست را کسب کرده است.

رئیس اداره پذیرش و مددکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان نیز در ادامه این نشست از پالایش 22 هزار مددجوی تحت پوشش این نهاد در مرحله نخست اجرای طرح پالایش در سطح استان خبرداد.

نوروز قادری با بیان اینکه تاکنون این طرح در پنج شهرستان این استان اجرا شده است گفت: در مرحله دوم اجرای طرح پالایش مددجویان استان که در سال‌ جاری اجرا می ‌شود، باید بیش از 32 هزار مددجو در شهرستان‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه برنامه ‌ریزی‌ برای برطرف کردن نواقص مرحله نخست اجرای طرح صورت گرفته است، اضافه کرد: اجرای دقیق این طرح نیازمند تلاش و جدیت بیش از پیش همکاران است و به همین دلیل شناسایی استعدادهای نیازمندان و تلاش برای توانمندسازی آنان با بهره ‌گیری از امکانات موجب بزرگترین خدمت به نیازمندان است.

رئیس اداره پذیرش و مددکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان در پایان هدف نهایی اجرای این طرح را توانمندسازی مددجویان به بهترین شکل ممکن خواند و افزود: تمام تلاش این نهاد حرکت در راستای کاهش آمار مددجویان و مستمری بگیران با توانمند ساختن آنان است.