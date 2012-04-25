تولید داخلی باید به سمت کالای باکیفیت حرکت کند

خلیل حیات مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات ایرانی برای حضور رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی از دیگر مواردی است که در راستای تحقق شعار سال باید مورد توجه تولید کنندگان داخلی قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای رسیدن به توسعه و تولید ملی و سرمایه ایرانی نباید از بخش فرهنگ غافل شد، زیرا ارتباط مسائل فرهنگی به مقوله های مختلف امری اجتناب ناپذیر است.

حیات مقدم ادامه داد: به عنوان نمونه نمی توان از خریدار انتظار داشت که محصولاتی با بسته بندی بد را خریداری کند هر چند آن محصول با کفیت باشد. از سوی دیگر، این کالاها باید به نحوی درست تبلیغ شوند. اگر مردم با کالایی آشنایی نداشته باشند چطور می توانند آن را خریداری کنند.



وی با اشاره به اینکه باید این روند در قالب ایجاد کار و اشتغال، حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی و عرضه آن، دنبال شود، افزود: در این عرصه باید به تلاش خود مسیر و جهت دهیم و حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه گذاری در امر تولید، افزایش کار و اشتغال به عنوان اولویت قرار گیرد.



نماینده مردم ماهشهر در مجلس ادامه داد: ما نیز چنانچه قواعد صادرات را رعایت کنیم و بر پایه برنامه در این مسیر گام ‌برداریم، می توانیم به آینده صادرات امیدوار باشیم. البته باید همه زمینه ها را به طور همزمان مورد توجه قرار دهیم.



عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: در این زمینه باید تلاشی همه جانبه از سوی نهادهای مختلف صورت گیرد و به نحوی فرهنگ سازی کنیم که اگر همه ما در معرض انتخاب دو کالای مشابه ایرانی و خارجی قرار گرفتیم، بدون هیچ تردیدی کالای وطنی را برگزینیم.