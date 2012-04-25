  1. استانها
  2. کردستان
۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۵۶

فاطمه زهرا سرآمد و درخشان ترین چهره در میان بانوان است

فاطمه زهرا سرآمد و درخشان ترین چهره در میان بانوان است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس عقیدتی سیاسی توپخانه لشکر 28 پیاده کردستان گفت: فاطمه زهرا (س) سرآمد و درخشان ترین چهره در میان بانوان جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عالمی ظهر امروز در مراسم شهادت حضرت زهرا (س) در حسینیه لشکر 28 پیاده کردستان اظهار داشت: امروز جامعه زنان اسلامی نیاز ضروری دارند که زندگی دخت پیامبر اسلام (ص) را مطالعه کنند و ضمن الگو گرفتن از آن در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب ایستادگی کنند.

وی با اشاره به صفات و ویژگی های خاص دختر پیامبر اسلامی (ص) و لزوم ترویج آنها در جامعه بیان کرد: حضرت زهرا پرورش یافته مکتب نبوت و بزرگ شده کانون توحید و خداشناسی است و وی که زیر نظر پدری چون پیامبر اسلام (ص) تربیت یافت به جایگاه  ویژه ای در بین مسلمانان دست پیدا کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی توپخانه لشکر 28 پیاده کردستان عنوان کرد: حضرت زهرا در طول زندگی با برکت خویش در راه اسلام و عدالت سختی های زیادی را متحمل شد و امروز زنان مسلمان جهان باید از این بانوی بزرگ درس آموخته و همواره فاطمه گونه زندگی کنند.

حجت الاسلام عالمی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا در دین مبین اسلام افزود: این بانوی بزرگ در تربیت فرزندان خود الگوی عینی است چرا که با صبر و شکیبائی خاصی توانست در مقابل مشکلات زندگی ایستادگی کند و فرزندانی را تحویل جامعه دهد که امروز افتخار دین مبین اسلام هستند.

وی در پایان گفت: الگوگرفتن از شخصیت حضرت زهرا (س) یکی از نیازهای اصلی جوامع امروزی در تمامی کشورهای اسلامی به ویژه کشور ایران است و انتظار می رود که با اطلاع رسانی مناسب در این عرصه شاهد فعالیت های بهتری برای معرفی این بانوی بزرگ باشیم.

کد مطلب 1585875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها