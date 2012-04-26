تزلزل پیوند عاطفی خانواده ها موجب افزایش جرم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نور محمدی صبح پنجشنبه در جمع خانواده مدجویان در محل کانون اصلاح و تربیت استان گفت: قرآن الگوی تمام عیار خانواده سالم است و با تاسی از آن می توان مسیر درست زندگی را انتخاب کرد.



وی افزود: خانواده اولین پایه‌گذار شخصیت و ارزشها و معیارهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و خط مشی زندگی آینده فرد دارد و اخلاق، صحت و سلامت روانی فرد در گرو سلامت خانواده است.



رئیس کانون اصلاح و تربیت پسران استان قزوین تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد خانواده مددجویان کانونهای اصلاح و تربیت به وظایف خود در پیشگیری از جرم و بزهکاری فرزندانشان به درستی عمل نکرده اند و غفلت خانواده به عنوان عضو کوچک و شریان حیاتی جامعه صدمات جبران ناپذیری را موجب شده است.



نورمحمدی، جدایی والدین، اعتیاد یکی از اعضاء خانواده، فقر فرهنگی و اقتصادی، بی توجهی به نیازهای جسمی و روحی افراد و ضعف ارزشهای معنوی و اعتقادات دینی را از عوامل اصلی بروز ناهنجاری در شخصیت فرزندان دانست.



وی اظهارداشت: تزلزل پیوندهای عاطفی در بین اعضای خانواده منجر به فروپاشی بنیان خانواده ها و در نتیجه ابتذال و گمراهی افراد جامعه می شود که این موضوع ارتباط مستقیمی با افزایش جرم و بزه دارد.



نورمحمدی در ادامه تصریح کرد: در این بین جوانان و نوجوانان به عنوان آینده سازان کشور از اهمیت و جایگاه ویژه ای در اجتماع برخوردارند و به عنوان آسیب پذیرترین قشر میتوانند مورد توجه و برنامه ریزی ویژه قرار گیرند.



این مسئول بیان کرد: بهترین الگویی که می توان به عنوان نسخه نجات بخش ارائه داد الگوی خانواده دینی است که با تکیه بر قرآن می تواند به ساختار و جایگاه خانواده بر اساس نظام حقوق اسلام کمک کند.



وی در پایان گفت: کانون خانواده می تواند با رفتار الگویى خود سرچشمه فضیلت‏ها و خوبی ها شده و شخصیت های بزرگ علمى و اخلاقى را به جامعه تحویل دهد.