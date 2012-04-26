به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان عبداالله ویسی در تیم فوتبال صبای قم، تمرینات خود پیش از بازی حساس عصر جمعه را در حالی برگزار می کنند که تمام نفرات این تیم در تمرین حضور دارند تا صبا با مهره های کلیدی خود آماده مصاف با داماش گیلان شود.



در تیم صبای قم تمام بازیکنان اصلی این تیم حضور دارند و عبدالله ویسی سرمربی صبای قم امیدوار است تیمی قدرتمند را در بازی عصر جمعه هشتم اردیبهشت ماه برابر تیم فوتبال داماش گیلان به میدان بفرستد در حالی که این مربی از سه بازی قبل تیمش تنها دو امتیاز در کارنامه دارد.



تمرین شاداب بازیکنان صبا برای دیدار با داماش گیلان



تیم فوتبال صبای قم آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با تیم فوتبال داماش گیلان را عصر فردا پنجشنبه برگزار می کند اما این روزها بازیکنان این تیم در تمرینات حضور شادابی دارند.



با توجه به اینکه بر اساس زمان مسابقه، جدال حساس دو تیم صبای قم و داماش گیلان از ساعت 17 عصر جمعه برگزار می‌شود، به همین دلیل کادر فنی صبای قم آخرین تمرین تیمشان را نزدیک به زمان بازی برگزار خواهند کرد.



خاطره تلخ صبا از آخرین بازی مقابل داماش گیلان



شاگردان عبدالله ویسی در تیم فوتبال صبای قم از بازی اخیر خود در مقابل تیم داماش گیلان خاطره تلخ شکست را در ذهن دارند.



صبایی ها آخرین بار در دیدار رفت فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم برابر تیم داماش گیلان قرار گرفتند، در آن دیدار در حالی که هدایت داماش گیلان را ابراهیم قاسم پور بر عهده داشت، گیلانی ها با گل دقیقه 79 محمد غلامی به برتری دست یافتند.



این در حالی است که در آن مسابقه صبای قم بارها موقعیت گلزنی ایجاد کرد ولی در تمام لحظات این بازی نتوانست از فرصت های بیشمار گلزنی خود بهره ببرد تا در نهایت به یکی از دو شکست خانگی این فصل لیگ برتر تن بدهد.



امیدواری ویسی به آسیایی شدن در لیگ یازدهم



سرمربی تیم فوتبال صبای قم که دهمین مربی تاریخ باشگاه صبا در مسابقات لیگ برتر محسوب می‌شود و دربازی رفت نیز خودش صبا را در بازی مقابل داماش گیلان هدایت می کرد، در دیدار عصر جمعه به تداوم موفقیت‌هایش در لیگ یازدهم می‌اندیشد.



ویسی پیش از این تنها یک بار به عنوان سرمربی تیم صبای قم در مقابل داماش گیلان قرار گرفته که در بازی رفت فصل جاری بود که تیم وی موفق نشد داماش گیلان را در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم با شکست مواجه کند.



بازگشت لک و حیدری به ترکیب اصلی صبا



مدافع و دروازه بان تیم فوتبال صبای قم بعد از یک بازی غیبت، به ترکیب اصلی صبای قم در دیدار با تیم فوتبال داماش گیلان باز خواهند گشت.



این بازیکنان مجید حیدری مدافع صبا و حامد لک سنگربان ملی پوش صبای قم هستند که در دیدار صبای قم مقابل تیم فوتبال نفت تهران در هفته سی و یکم که در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، با صلاحدید کادر فنی حضور نداشتند ولی به نظر می رسد در این دیدار با آمادگی مطلوب دو تن از بازیکنان اصلی صبای قم مقابل داماش گیلان باشند.