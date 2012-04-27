به گزارش خبرنگار مهر «احمد نثاری» مدیرعامل موسسه انتشارات امیرکبیر به همراه «سعید کرمی» مشاور فرهنگی موسسه انتشارات امیرکبیر و «سیدوحید نخلی» معاون بازاریابی این موسسه با حضور در خبرگزاری مهر به تشریح برنامه‌های این موسسه در سال جاری و نیز نمایشگاه بین‌المللی کتاب پرداختند.

در این نشست، احمد نثاری با اشاره به اینکه موسسه انتشارات امیرکبیر در سال جاری به لحاظ کمی 222 عنوان کتاب با چاپ نخست و 410 عنوان کتاب را نیز با تجدید چاپ روانه بازار کتاب کرده است، گفت: موسسه ما چند سالی است که توجه خاصی به محتوا داشته و حس کردیم که باید از ظرفیت بزرگ موسسه برای این موضوع بهترین استفاده را ببریم. برهمین اساس ما به دنبال تحقق انتشار روزی یک کتاب بودیم و با رویکرد فعلی به زودی به انتشار روزی دو کتاب هم خواهیم رسید.

گفتمان دین، گفتمان حاکم بر انتشارات امیرکبیر

نثاری ادامه داد: استدلال ما این است که گفتمان دین گفتمان حاکم و روز در ایران و جهان است و این موضوع در کنار رواج موضوع بیداری اسلامی در کشور‌های منطقه ما را به سمت توجه به انتشار آثاری با این موضوع داشته باشیم و در کنار این موضوع به سازماندهی گروه‌هایی برای توسعه تولیدات حوزه دین نیز بپردازیم.

وی افزود: این موضوع جدای از اینکه تکلیف ماست به لحاظ حرفه‌ای نیز پاسخی است به مطالبه‌ای که این روزها از ما به عمل می‌آید و به تبع آن ما نیز باید به سمتی حرکت کنیم که نیاز روز مخاطب خودمان را تامین کنیم و به این منظور، نه تنها در این حوزه که در سایر حوزه‌ها نیز به سمت انتشار مجموعه‌ای از آثار رفتیم که از میان آنها مجموعه روایت دیگر و یا صد سال شعر فارسی را می‌توان یاد کرد.

قطع جیبی احیا می‌شود

مدیرعامل موسسه انتشارات امیرکبیر در ادامه با اشاره به موضوع توجه به انتشار کتاب‌های جیبی در این موسسه گفت: در دنیای امروز به لحاظ اقتصادی و حتی توجه به نیاز و خواست مخاطب، تولید آثار حجیم چندان قابل اعتنا و توجه نیست. بر همین اساس موسسه درصدد احیای انتشار آثار با قطع جیبی برآمد و طی آن، خلاصه‌ای از کتاب‌های حجیم را در قطع جیبی منتشر کرد که این موضوع در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. این موضوع در کنار وجوه اقتصادی خود در گسترده شدن موضوع مطالعه و بالا بردن سرانه آن نیز موثر است که از قضا این دست آثار از پرفروش‌ترین آثار ما نیز در سال‌های اخیر بوده‌اند.

نثاری در ادامه به موضوع انتشار رمان‌های خارجی اشاره کرد و گفت: امیرکبیر با توجه به نیازسنجی‌ای که از مخاطب به انجام رساند، انتشار داستان و رمان‌های خارجی را در دستور کار خود قرار داد و مجموعه خوبی را نیز در این راستا ساماندهی کرد. الان نیز 150 رمان ترجمه شده از این مجموعه در دست انتشار قرار داده‌ایم. البته این توجه ما را از تولید رمان داخلی و انتشار آن غافل نکرده است.

تالیف و ترجمه را باید متناسب باهم قرار داد

وی در همین راستا در پاسخ به سئوالی درباه اینکه آیا توجه به تولید آثار داستانی داخلی به جای تکیه بر ترجمه را می‌توان راهی برای تحقق شعار تولید ملی در عرصه ادبیات داستانی دانست یا نه اظهار کرد: مقام معظم رهبری چند سال پیش در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند که ما در مقایسه با جهان مدرن آورده‌هایی داریم که هیچ کجای جهان دارای آن نیست که این موضوع به ویژه در حوزه نرم‌افزاری بیشتر قابل رویت است. من هم معتقدم که هنرمند ما از هنرمند غربی و شرقی به هیچ عنوان پایین‌تر نیست. شاید از نظر تکنولوژی از آنها عقب‌تر باشیم، اما در حوزه نرم‌افزاری این موضوع به هیچ عنوان مصداق ندارد.

وی تاکید کرد: ادبیات امروز ما ادبیات برجسته‌ای است و در دنیا دارای مخاطب است و باید برای آن ارزش بیشری قائل شویم، اما این موضوع به معنی آن نیست که از ترجمه غافل شویم. به نظرم راه حل آن، ایجاد یک تناسب است که می تواند شامل 90 درصد تالیف و 10 درصد ترجمه در نشر کشور باشد.

نثاری در همین راستا به توجه موسسه انتشارات امیرکبیر به ترجمه معکوس خبر داد و گفت: در حال حاضر نزدیک به 20 رمان امیرکبیر در پروسه‌ای در حال ترجمه به زبان روسی است که 8 عنوان از آن نیز منتشر شده است و 7 عنوان دیگر نیز در دست انتشار است. از سوی دیگر، برخی از آثار ما در حال ترجمه به زبان ترکی است و در بخش کودک و نوجوان نیز فعالیت خوبی برای ترجمه آثارمان به زبان انگلیسی صورت گرفته است. در همین راستا بود که امسال در نمایشگاه کتاب بلونیا مشاهده کردیم که آثار ایرانی در حوزه کودک و نوجوان دارای مخاطب بالقوه‌ای است و باید مورد توجه ویژه‌ای نیز قرار گیرد.

وی افزود: روش ما در ترجمه، فروش حق رایت آثارمان به ناشران غیرایرانی است و نه فروش ترجمه اثر. از طرف دیگر، برنامه بلند‌مدتی نیز برای تولید آثار مشترک داریم.

آثار امیرکبیر روی دستگاه‌های سامسونگ

نثاری در پاسخ به سئوال دیگری درباره میزان توجه این موسسه به نشر الکترونیک در کشور نیز گفت: در سال گذشته قراردادی میان امیرکبیر و شرکت سامسونگ منعقد شد که بر مبنای آن با نرم‌افزار طراحی شده، بخش قابل توجهی از آثار موسسه در دستگاه‌های تولیدی این شرکت در ایران نصب و ارائه می‌شود که نخستین آن نیز مجموعه «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» خواهد بود و در کنار آن آثاری از مجموعه روایتی دیگر و نیز برخی آثار حوزه تاریخ نیز قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل موسسه انتشارات امیرکبیر در بخش دیگری از این نشست با اشاره به توجه ویژه این موسسه به موضوع انقلاب اسلامی و انعکاس آن در آثار مکتوب گفت: در این حوزه ما به سراغ ساحت اندیشه و فکر انقلاب اسلامی رفته‌ایم و مجموعه‌ای را در حال حاضر با عنوان اندیشه دینی و انقلاب اسلامی طراحی و در دست انتشار قرار داده‌ایم.

سفارش تالیف اثر نداریم

وی افزود: ورود به این ساحت به دلیل غافل شدن بخش عمده‌ای از ناشران کشور از آن صورت گرفت و احساس ما این بود که خلأهایی در این زمینه وجود دارد. کار ما البته در این حوزه فعالیتی تخصصی تعریف شده است که رویکرد آن توجه به مخاطب عام است.

نثاری همچنین به توجه این موسسه به تولید آثار فاخر اشاره کرد و گفت: امیرکبیر به این معنی که کتابی را برای تالیف به نویسنده‌ای سفارش دهد، مورد توجه ندارد، اما دغدغه‌هایی را داریم که با نویسندگان در میان می‌گذاریم و عنوان می‌کنیم در صورت توجه به این دغدغه‌ها از اثر تولید شده توسط آنها حمایت می‌شود.

برای مسئولانی که می‌گویند نیازی به حضور در نمایشگاه‌های خارجی نداریم، متاسفم

مدیرعامل موسسه انتشارات امیرکبیر در ادامه این نشست در پاسخ به سئوالی درباره آسیب‌شناسی حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب با اشاره به اظهارات برخی از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر بی‌نیاز بودن کشور به این حضور گفت: این صحبت زمانی که به گوش من رسید، موجب تاسف بسیاری در من شد. اگر هر کدام از این مسئولان با حضور در نمایشگاه‌های مطرح جهان ببینند که چه اتفاقاتی در حوزه نشر در جهان رخ داده است، بدون شک به آنها غبطه خواهند خورد و متوجه غفلتشان نیز خواهند شد. در واقع کسانی که این نوع از تفکر را دارند، نه به ظرفیت‌های داخلی کشور در نشر آشنایی دارند و نه عطش خارجی‌ها در توسعه نشر و کسب مخاطب را می‌فهمند.

نثاری ادامه داد: اگر فردی عمیقاً این نمایشگاه‌ها را ببیند، می‌تواند به ظرفیت گسترده آنها در معرفی نشر ایران پی ببرد. آنچه که برخی کشورها مثل مالزی و ترکیه در 10 سال اخیر در حوزه نشر و تولد کتاب به آن دست پیدا کرده‌اند، پیشینه، پشتوانه و زمینه‌ای درازدامن در ایران دارد، اما آنچه در کشور ما رخ نمی‌دهد برنامه‌ریزی و مدیریت برای حضور در این عرصه‌هاست.

وی با اشاره به عدم‌ پایبندی ایران به قانون کپی رایت و اینکه حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب تاثیرگذار است، گفت: هدف از حضور در عرصه نشر بین‌الملل باید معرفی نشر داخلی به فعالان خارج از کشور باشد. باید سعی کنیم به جای رجوع ما به غرب، غرب را متمایل به رجوع به خودمان کنیم؛ به ویژه در حوزه‌هایی مثل کودک و نوجوان که در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم. در واقع، راه پیش روی ما تعامل با ناشران خارجی است و این باید به صورت سرمایه گذاری ناشر خارجی در نشر کتاب‌های ما معنی شود.

نثاری تاکید کرد: اینکه فکر کنیم می‌‌توانیم اثری را ترجمه کرده و در غرب ارائه کنیم، کاملاً خام‌دستانه است؛ چرا که کتاب باید توسط مترجم بومی و با توجه به ظرافت‌های زبانی و جغرافیایی کشور مقصد ترجمه شود.

صدور انقلاب تنها با پیوستن به کپی رایت میسر است

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره مزایا و مضرات پیوستن به قانون کپی رایت نیز گفت: واقعیت این است که کپی‌رایت جزیی از دنیای معاصر است؛ نمی‌توان آن را نادیده گرفت و به دور خود حصار کشید. ما باید به فکر تاثیرگذاری در عرصه‌های بین‌المللی باشیم و به نظرم، شعار صدور انقلاب اسلامی و محتوای آن جز با پذیرش قانون کپی رایت میسر نخواهد شد؛ هرچند شاید این موضوع برایمان نکات منفی نیز به همراه داشته باشد.