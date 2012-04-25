تجمع عاشقان حضرت فاطمه زهرا (س) در میدان فاطمی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در رسای حضرت فاطمه زهرا (س) عصر امروز در میدان فاطمی برگزار شد.

در این تجمع که با حضور هزاران نفر از مردم تهران همراه بود حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران به سخنرانی در خصوص ویژگی های حضرت فاطمه زهرا پرداخت و سپس چند تن از مداحان اهل بیت به ذکر مصیبت پرداختند.

گفتنی است با وجود اینکه این عزاداری همراه با بارش باران الهی بود اما لحظه به لحظه به تعداد حاضران در این مراسم افزوده می شد به طوری که از کودک یک ماهه تا پیرمرد و پیرزن 90 ساله مشاهده می شد.

همچنین با اینکه ساعت شروع این مراسم بعد از پایان اقامه نماز ظهر و عصر اعلام شده بود اما عزاداران حضرت فاطمه زهرا (س) از ساعت ها قبل در میدان فاطمی گرد هم آمده بودند.