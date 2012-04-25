مسئولان با الگوگیری از حضرت فاطمه بدون توقع برای مردم کار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی در تجمع عزاداران حضرت فاطمه زهرا (س) در میدان فاطمی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا الگوی شب زنده داران، مادر امامان، مدافع پرچم رهبری توحیدی و اسلامی، جانباز خاکریز ولایت بود، گفت: برگزاری این گونه تجمع ها توسط عزاداران فاطمی محافلی برای آموزش و الگوگیری است چرا که این گونه محافل به صاحب آن حضرت ولی عصر (عج) تعلق دارد.

وی افزود: حضرت محمد (ص) وقتی گستردگی و عظمت خدا را به فاطمه گفت ایشان فرمودند چه چیز بالاتر از بودن با خدا است خدمت به بندگان خدا مرا از رسیدن به نیازهای خودم باز می دارد.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: حضرت زهرا (س) از اینکه خدا با اوست و لحظه ای سیم ارتباطش با خدا قطع نمی شد همواره می گفت که من بدین وسیله کمبودهای زندگی را احساس نمی کنم.

وی یکی دیگر از ویژگی های حضرت فاطمه زهرا را مراقبت از اوضاع جامعه توحیدی عنوان کرد و گفت: ایشان یک لحظه از رهبری و سعادت امت غافل نبود و نسبت به پدرشان هم همین حساسیت را داشتند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ارتباط ویژه حضرت فاطمه زهرا (س) با مردم گفت: آنهایی که مردم را تا جایی می خواهند که تنها بهشان رای دهند بی فرهنگ و بد هستند و اهداف خود را تنها در این می بینند که مردم دور و برشان باشند اما وقتی که به اهدافشان نرسیدند مردم را دهاتی می خوانند که این از فرهنگ فاطمی به دور است و ارزشی ندارد.

صدیقی خدمت به مردم بدون توقع را امری مهم و از ویژگی های حضرت فاطمه زهرا عنوان کرد و گفت: جوانان کشورمان باید در عرصه های کار و تولید بدون هیچ توقع و چشمداشتی حماسه بیافرینند ما در این زمینه الگوهایی مانند شهید شهریاری، شهید علیمحمدی، شهید مصطفی احمدی روشن و شهید رضایی نژاد را داریم که بدون هیچ توقع و چشمداشتی عرصه خدمت به مردم را مسلخ عشق می دانستند و خون خود را فدا کردند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه معنی شهید این است که از همه چیز خود گذشت و تنها به فکر سعادت جامعه بود، گفت: یکی از ویژگی های اصلی حضرت فاطمه ولایتمداری و جانفشانی او برای حفظ چراغ و پرچم عزت جامعه اسلامی بود چرا که پرچم عزت جامعه قدرت مفکره اوست. این اندیشمندی که با اندیشه اش جامعه را با خدا آشنا می کند رهبران از خود گذشته ای هستند که دل به دنیا نبسته اند .

صدیقی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه رهبر عزیز ما امام خامنه ای به حق ذخیره الله است گفت: زندگی ایشان سر سوزنی بهتر از متوسط زندگی مردم نیست و هیچ گاه توقعی از مردم ندارند و همیشه در هر بحرانی برای جامعه اسلامی از زندگی شان مایه می گذارند تا آن بحران برطرف شود.

وی ادامه داد: رهبر عزیز ما از حضرت فاطمه زهرا (س) آموخته است که رهبری جامعه باید ذوب در مردم باشد . حضرت فاطمه زهرا (س) نیز تنها مدافع رهبری جامعه بود و با عشق و صفای زیاد به پدر خود خدمت می کرد.

صدیقی همچنین در پایان سخنان خود تاکید کرد: مسئولان ما اگر انقیاد کامل دینی و اعتقادی نداشته باشند و در راستای رهبری جامعه حرکت نکنند این گونه حکومت ها عطف به حکومت هایی می شود که همه چیز را برای خود می خواهند و دنیا را برای رسیدن به اهداف خود غارت می کنند.