عکاسان شیراز خلیج فارس را به تصویر می کشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عالیشوندی با اعلام این خبر گفت: در این تور شش نفر از عکاسان از سراسر کشور و شیراز حضور دارند تا زیبایی های درون خلیج فارس را توسط دوربینهای خود ثبت کنند.

وی افزود: پس از برگزاری این تور عکسهای تهیه شده ابتدا در روز 9 اردیبهشت در بندرعباس و سپس در شیراز به نمایش گذاشته می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: خلیج فارس به لحاظ وضع طبیعی و موقعیت جغرافیایی از دیر زمان حائز اهمیت بوده و برگزاری اینگونه جشنواره ها و حرکتهای هنری می تواند برای معرفی صحیح آن به دنیا موثر باشد.

عالیشوندی اضافه کرد: این رویداد هنری به پیشنهاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در برنامه های جشنواره بین المللی خلیج فارس قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت استراتژیک خلیج فارس نیز گفت: این منطقه حلقه ارتباطی میان شرق و غرب بوده و از سوی دیگر، به دلیل داشتن تنگه هرمز که یکی از استراتژیک ترین تنگه های جهانی است از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

انتصاب سرپرست معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس باصدورحکمی سرپرست معاونت هنری این اداره کل را منصوب کرد.

در حکم محمود عالیشوندی خطاب به علی همتی، آمده است: "با توجه به مراتب تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند شما، جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس منصوب می کنم.

امید است با اتکال به خداوند متعال در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

پیش از این محمد هادی فخرایی مسئولیت معاونت هنری این اداره کل را بر عهده داشته است.