اردبیل در شهادت صدیقه کبری رنگ عزا گرفت/حضور دستجات در خیابانها

به گزارش خبرنگار مهر، آیینهای عزاداری عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت که از صبح امروز در قالب هیئتهای نوحه سرایی در مناطق مختلف اردبیل آغاز شد، ظهر چهارشنبه در مساجد و با حضور دستجات عزاداری و سینه زنی ادامه یافت.

ظهر امروز نیز به همین مناسبت دستجات عزاداری و سینه زنی با طبل و سنج و نواختن نی ضمن حرکت در خیابان اصلی شهر اردبیل در سوگ بانوی دو عالم صدیقه کبری (س) به سوگواری پرداختند.

این دستجات در قالب برخی از محلات و با استقبال گسترده مردم حسینی و مذهبی اردبیل راه اندازی شد و پس از حضور در خیابانهای مرکزی در مقابل مصلای اردبیل به برگزاری آئینهای ویژه عزاداری و نوحه سرایی پرداختند.

علاوه بر این مردم اردبیل از نخستین ساعات صبح امروز مصادف با شهادت حضرت زهرا (س) در قالب دسته‌جات سینه‌زنی و زنجیرزنی در مساجد و به خصوص منازل و تکایا و حسینیه ها به عزاداری پرداختند.



عزاداری امروز مردم اردبیل

در مراسم عزاداری مسجد اعظم اردبیل نیز واعظان و نوحه سرایان طی سخنانی با بیان ویژگیهای اهل بیت از دیدگاه قرآن، اخلاق نیکو، صبر و برد باری، عبودیت و بندگی و علم و آگاهی را مهمترین این خصایص برشمردند.

روحانی سخنران در این مجلس اطاعت از ائمه معصومین و تکریم و محبت اهل را از وظایف اصلی مسلمانان دانست و بر لزوم برگزاری مراسم عزاداری برای بزرگان دین تاکید کرد.

همچنین به همین مناسبت اردبیل امروز شاهد برپایی ایستگاههای صلواتی و پخت غذاهای احسان و نذری بود، این برنامه ها که در مناطق مختلف شهرستان جریان داشت با استقبال دوستداران خاندان نبوت و امامت همراه شد.

گفتنی است مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) دیشب و امروز همزمان در سراسر شهرستانهای استان اردبیل با حضور اقشار مختلف مردمی برگزار شد.

مردم ولایی و عزادار استان در شهرها و روستاها با تشکیل دستجات و تکایا عزاداری کردند. مداحان و سخنرانان در این مراسم معنوی از پاکی، عفت و مظلومیت بزرگ بانوی اسلام سخن گفتند.

مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) برای سومین شب در مسجد قدس اردبیل نیز برگزار شد. در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل نیز مراسمی برگزار و اساتید و دانشجویان در این مراسم سوگواری کردند.



حضرت فاطمه (س) اولین شهیده راه ولایت است



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم عزاداری ایام فاطمیه در مسجد اعظم اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر حضرت زهرا (س) را اولین شهیده راه ولایت عنوان کرد و افزود: دخت پیامبر در مبارزه به جاهلان و مسلمانان غیر واقعی که چهره خود را بعد از وفات نبی اکرم نشان داده بودند، با تمام وجود از حریم اسلام و ولایت دفاع کرد و حتی جان خود را فدای ولایت کرد.

حجت الاسلام مهدی ستوده فاطمه را سند بزرگی برای حقانیت علی (ع) عنوان کرد و گفت: سوره کوثر در قرآن بهترین دلیل برای اثبات حقیقت و ولایت مداری حضرت زهرا (س) است.

عزاداری امروز مردم اردبیل

وی با اشاره به مقام والای حضرت زهرا (س) در قرآن افزود: عظمت وجودی حضرت زهرا (س) به اندازه ای است که جبرئیل امین بعد از پیامبر اسلام تنها بر زهرا (س) نازل شد و با او به گفتگو پرداخت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان عفت و عصمت حضرت زهرا (س) را سرلوحه بشریت دانست و اضافه کرد: او مادری بود که در دامان خود شیرزنی مثل حضرت زینب(س) را پرورش داد و زمانی در کاخ یزید آن فریادها همان فریادهای زهرای مرضیه بود که از حلقوم دخترش به رسوایی یزید برآمد.

وی تربیت سالم جامعه را مرهون تاسی به اهل بیت دانست و عنوان کرد: اطاعت از امامان و اهل بیت انسانها را در همه دوران از جهالت و تاریکی به سمت نور و روشنایی و دانایی رهنمون می شود و یاد و خاطره آنان را در همه دوران ماندگار می کند.

ستوده همچنین در این گفتگو با بیان اینکه از آغاز ایان فاطمیه 322 مسجد در اردبیل پذیرای سوگواران فاطمی بوده است، متذکر شد: در این مساجد برنامه هایی از قبیل قرائت قرآن، مداحی، سخنرانی و نیز تشیع جنازه نمادین حضرت زهرا (س) انجام می شود.



وی همچنین از اعزام 310 روحانی و مبلغ، فعالان فرهنگی و تبلیغی به مناطق مختلف و محروم استان برای این ایام خبر داد و تصریح کرد: تبیین مسئله ولایت فقیه و بصیرت در نگاه حضرت زهرا (س) و شناساندن ابعاد شخصیتی بانوی اسلام به مخاطبان از مهمترین اهداف مبلغان بود.