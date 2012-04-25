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۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

حجت الاسلام اعرافی:

انقلاب اسلامی به دنبال تقریب میان مذاهب اسلامی است

انقلاب اسلامی به دنبال تقریب میان مذاهب اسلامی است

قم - خبرگزاری مهر: عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران بر وحدت و تقریب مذاهب تأکید می‌‌کند و معتقدیم مسلمانان با هر زبان، فرهنگ، ملیت و رنگ باید گرد پرچم الهی جمع شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در دیدار با تعدادی از علما و رؤسای قبایل لیبی تأکید کرد: یکی از زمینه‌های ارتباطی مهم بین کشورها، ارتباط مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی با یکدیگر است.

وی با اشاره به شاخص‌های مهم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران از فکر اسلامی اصیل نشات گرفته است؛ بنابراین، انقلاب اسلامی ایران نیز همانند اسلام ناب محمدی(ص)، به مقتضیات زمان و پرسش‌های انسان امروزی توجه دارد.

رئیس جامعه المصطفی با بیان این که اسلام، پاسخ‌گوی همه پرسش‌ها در همه زمان‌هاست، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران از حوزه‌های علمیه آغاز شد؛ قم، شهری حوزوی است و در آن نزدیک به صدهزار طلبه مرد و زن مشغول یادگیری آموزه‌های ناب اسلامی هستند.

وی با بیان این که جامعه‌المصطفی جایگاه مناسبی در قم دارد، گفت: امام خمینی(ره)، معمار بزرگ انقلاب اسلامی نیز از قم به پا خاستند و از علمای بزرگ حوزه بودند که سال‌ها در حوزه تحصیل کردند و در رشته‌های مختلف حوزوی به درجات بالایی دست یافتند.

حجت الاسلام اعرافی ادامه داد: بزرگ‌مردان دینی ایران، نقش انکارناپذیری در کشور و شکل‌گیری، رشد و تعالی انقلاب اسلامی داشته‌اند.

وی نقش دانشگاه‌ها را نیز در پیروزی انقلاب چشم‌گیر برشمرد و بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران دارای تاریخی بزرگ است و ما به آن احترام می‌گذاریم.

عضو جامه مدرسین حوزه در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران بر وحدت و تقریب مذاهب تأکید می‌ورزد و معتقدیم مسلمانان با هر زبان، فرهنگ، ملیت و رنگ باید گرد پرچم الهی جمع شوند و تعصبات قومی و مذهبی را کنار گذارند.

وی، در ادامه، از اهتمام مسئولان جامعه‌المصطفی به استفاده از تجربیات حوزه‌های علمیه در ادوار گوناگون و طرح مسائل عقلی در مباحث اسلامی سخن گفت و بیان کرد که جامعه‌المصطفی، فلسفه اسلامی برگرفته از معارف قرآن و حدیث را مورد توجه قرار می‌دهد.

حجت الاسلام اعرافی در پایان بر اهمیت توجه به تقریب مذاهب تأکید کرد و درباره رشته‌ها، گرایش‌ها، شمار دانش‌پژوهان و مسائل آموزشی، تربیتی، پژوهشی و... المصطفی به ارائه گزارش پرداخت.

کد مطلب 1585958

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