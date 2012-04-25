به گزارش خبرنگار مهر، تنیسورهای زیر 14 سال ایران در مجموع حضور در مسابقات انتخابی که طی سال‎های 2000 و 2011 در قطر و مالزی برگزار شد، سهمیه شرکت در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورد.

استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان، ازبکستان، چین، هند، اندونزی، چین تایپه، نیوزلند و تایلند همراه با ایران کشورهای شرکت کننده در مسابقات تنیس قهرمانی زیر 14 سال آسیا هستند که از دوشنبه آینده (11 اردیبهشت) به میزبانی مالزی آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه دارد. در پایان این رقابت‎ها چهار تیم برتر به مسابقات جهانی تنیسورهای زیر 14 سال صعود می‎کنند.

اشکان شکرریز، محمد کارگران و آرمان جلیلی ترکیب تیم تنیس زیر 14 سال ایران را در سفر به مالزی تشکیل می‎دهند. ایران پس از یک دهه غیبت سهمیه شرکت در مسابقات تنیس قهرمانی آسیا را به دست آورده است.