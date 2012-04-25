  1. ورزش
۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۳۶

برای رقابت با آسیایی‎ها؛

تیم تنیس زیر 14 سال فردا عازم مالزی می‎شود

تیم تنیس زیر 14 سال فردا عازم مالزی می‎شود

تیم تنیس زیر 14 سال پسران ایران به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا پنجشنبه عازم مالزی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تنیسورهای زیر 14 سال ایران در مجموع حضور در مسابقات انتخابی که طی سال‎های 2000 و 2011 در قطر و مالزی برگزار شد، سهمیه شرکت در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورد.

استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان، ازبکستان، چین، هند، اندونزی، چین تایپه، نیوزلند و تایلند همراه با ایران کشورهای شرکت کننده در مسابقات تنیس قهرمانی زیر 14 سال آسیا هستند که از دوشنبه آینده (11 اردیبهشت) به میزبانی مالزی آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه دارد. در پایان این رقابت‎ها چهار تیم برتر به مسابقات جهانی تنیسورهای زیر 14 سال صعود می‎کنند.

اشکان شکرریز، محمد کارگران و آرمان جلیلی ترکیب تیم تنیس زیر 14 سال ایران را در سفر به مالزی تشکیل می‎دهند. ایران پس از یک دهه غیبت سهمیه شرکت در مسابقات تنیس قهرمانی آسیا را به دست آورده است.

کد مطلب 1585969

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