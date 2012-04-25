به گزارش خبرنگار مهر، تنیسورهای زیر 14 سال ایران در مجموع حضور در مسابقات انتخابی که طی سالهای 2000 و 2011 در قطر و مالزی برگزار شد، سهمیه شرکت در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورد.
استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان، ازبکستان، چین، هند، اندونزی، چین تایپه، نیوزلند و تایلند همراه با ایران کشورهای شرکت کننده در مسابقات تنیس قهرمانی زیر 14 سال آسیا هستند که از دوشنبه آینده (11 اردیبهشت) به میزبانی مالزی آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه دارد. در پایان این رقابتها چهار تیم برتر به مسابقات جهانی تنیسورهای زیر 14 سال صعود میکنند.
اشکان شکرریز، محمد کارگران و آرمان جلیلی ترکیب تیم تنیس زیر 14 سال ایران را در سفر به مالزی تشکیل میدهند. ایران پس از یک دهه غیبت سهمیه شرکت در مسابقات تنیس قهرمانی آسیا را به دست آورده است.
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