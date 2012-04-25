  1. جامعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۰۳

رئیس سازمان محیط زیست از بیمارستان مرخص شد

رئیس سازمان محیط زیست از بیمارستان مرخص شد

مشاور رئیس سازمان محیط زیست گفت: صبح چهارشنبه رئیس سازمان محیط زیست از بیمارستان مرخص شد و در حال حاضر مشکل خاصی ندارد.

محمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: رییس سازمان محیط زیست پس از سفربه مشهد مقدس به علت احساس ناراحتی در ناحیه قفسه سینه به دکتر خود در تهران مراجعه کرد که پس ازانجام آزمایشهای مختلف مشخص شد تعدادی از عروق وی دچار تنگی و گرفتگی شده است.

به گفته وی، به همین منظور از یکشنبه غروب رییس سازمان محیط زیست در بیمارستان بستری شد و صبح امروز پس ازبرطرف شدن مشکل و انجام آزمایشهای مختلف ازبیمارستان مرخص شد.

پیش ازاین قائم مقام سازمان محیط زیست، علت بستری شدن رییس سازمان محیط زیست در بیمارستان را فشار خون بالا عنوان کرده بود.
 

کد مطلب 1585987

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