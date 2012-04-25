به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که قبل از ظهر چهارشنبه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، حجت الاسلام علیرضا پناهیان به قرائت خطبه فدکیه و تشریح بخشهایی از آن پرداخت.



وی در سخنانی تأکید کرد: این خطبه فرصتی برای تبیین توحید و مهمترین مسائلی بود که حضرت زهرا(س) قصد بیان آن را داشت و نقش مهمی در تعیین خط مشی مسلمانان و بیزاری از منحرف‌کنندگان و منحرف شدگان جریان حکومت و ولایت داشت.



فدک؛ بهانه ای برای رسواکردن غصب کنندگان ولایت علی(ع)



استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به هدف اصلی حضرت زهرا(س) از بیان خطبه فدک اضافه کرد: فدک موضوعی حقوقی و شرعی بود زیرا پیامبر(ص) فدک را به فاطمه(س) بخشیده بود اما بعد از رحلت نبی مکرم اسلام، غصب شد.



وی بیان داشت: حضرت زهرا(س) از فرصت غصب فدک برای تبیین توحید و مظالمی که به ولایت و به خط رسول الله شده بود بهره برد و به رسوا کردن منحرف کنندگان جریان حکومت و ولایت پرداخت.



پناهیان با بیان اینکه حضرت در قالب جملاتی زیبا توحید و مسیر ولایت را تبیین فرمودند تاکید کرد: ایشان در این خطبه به روشنگری پرداخت و همه مردم را به اطاعت از قرآن و قرآن ناطق؛ علی(ع) دعوت فرمود.



سخنرانی حجت الاسلام ضیایی و مرثیه سرایی توسط مهدی سلحشور از دیگر برنامه های این مراسم بود.



حجت الاسلام ضیایی در سخنانی با بیان اینکه همه قرآن معجزه است گفت: سوره کوثر معجزه در معجزه است و بیشتر مفسران مراد از کوثر در این سوره را تکثیر ذریه پیامبر(ص) دانسته اند.



وی با بیان اینکه عاص بن وائل به پیامبر اهانت کرد و او را ابتر نامید اما خداوند این سوره را نازل کرد گفت: خداوند با نزول این سوره به پیامبر قوت قلب داد که فرد اهانت کننده خودش ابتر خواهد شد و من به تو کوثر می دهد.



فاطمه(س)؛ هدیه ای آسمانی به زمینیان



ضیایی اضافه کرد: براساس شواهد تاریخی و بیان بیشتر مفسران این فرد خودش در آینده ای نزدیک ابتر شد اما امروز شاهد هستیم که ذریه پیامبر در قالب سادات در همه عالم وجود دارند.



وی با اشاره به تفکر جاهلیت عصر رسول الله که دختر را مایه شرمساری می دانستند اظهار داشت: امروز هم ممکن است این تفکر جاهلی مدرن در برخی افراد وجود داشته باشد اما در فرهنگ اسلام دختر رحمت و پسر نعمت است یعنی خداوند از رحمت سئوال نمی‌کند اما از نعمت در قیامت خواهد پرسید.



حجت الاسلام ضیایی تصریح کرد: فاطمه(س) هدیه‌ای آسمانی به زمینیان بود اما زمینیان قدر ایشان را ندانستند و خداوند او را به جایگاه اصلیش، بهشت برد و آسمانی شد.