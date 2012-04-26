معرفی سگ گردانها به دستگاه قضا/ پرونده مرتضوی سیاه است

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت دستگاه قضایی کشور همچنان پر خبر بود. در این هفته حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری بالاخره با معاونان و مدیران حقوقی 50 دستگاه و وزارتخانه دولتی نشست مشترکی در خیابان بهشت تهران برگزار کرد.

افزایش 15 درصدی شکایت از دستگاههای دولتی

در این نشست اعلام شد: پرونده‌‌های شکایت از دستگاههای اجرایی 15 درصد افزایش داشته و در سال گذشته 110 هزار پرونده به دیوان عدالت وارد شده که سهم هر قاضی 270 پرونده درماه بود.

15 هزار پرونده شکایت از دستگاههای دولتی بدون پاسخ از سوی دستگاهها

همچنین معاونان دیوان عدالت عنوان کردند: 15 هزار و 454 پرونده دیوان از سوی دستگاهها بلاپاسخ مانده است. از دستگاهها می‌خواهیم پاسخ این پرونده‌‌ها را بدهند.

درخواست انفصال از خدمت 171 مسؤول دولتی با اعمال ماده 37

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برخی مسئولان دولتی آنقدر در اجرای قوانین سهل انگاری می‌کنند که در حال حاضر 171 پرونده در شعب دیوان عدالت داریم که در خواست اعمال ماده 37 شده است.

سگ گردانها به دستگاه قضا معرفی می شوند

مصطفی برزگر دادستان قم، سگ گردانی را یکی از مصادیق جریحه دار کردن عفت عمومی برشمرد و تصریح کرد: به تمامی عوامل انتظامی ابلاغ شده که با سگ ‌گردانی برخورد کنند و در صورت مشاهده، عاملان سگ گردانی را به مراجع قضایی معرفی کنند همچنین با آموزشگاههای غیرمجاز موسیقی و فروشگاههایی که بدون داشتن مجوز اقدام به فروش ابزار و آلات موسیقی می‌کنند برخورد می‌کند.

پرونده مرتضوی سیاه است



زهر الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به سوابق سعید مرتضوی گفت: پرونده مرتضوی سیاه است و وی تخلفات متعددی همچون ماجرای کهریزک، دانشگاه آزاد و عملکردش در ستاد قاچاق ارز و کالا را در کارنامه خود دارد.

لایحه انتقال موردی محکومان به مجلس رفت

عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری از تقدیم لایحه انتقال موردی محکومان به مجلس خبر داد و افزود: این لایحه این هفته در کمیسیون قضائی مطرح می‌شود. در این لایحه آمده است تا وزارت دادگستری و قوه قضائیه این مسئولیت را داشته باشند تا بتوانند محکومان ایرانی را به صورت موردی به کشور منتقل کنند که البته متقابلا آن کشور هم می تواند این کار را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در هفته ای که گذشت هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد مالی هم برگزار شد. در این دادگاه رسیدگی به پرونده چهار متهم دیگر این پرونده به نامهای خانمهای م-ز "ج- ا" خزانه‌دار گروه آریا، "ش-م" و "ع-ح" رسیدگی شد.

در این دادگاه خانم ج - الف در دفاع از خود گفت: اولا من این اتهامات را قبول ندارم. اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را اصلا تا به حال نشنیده ام، من همیشه صندوق دار بودم و تحصیلات حسابداری هم نداشتم. من تنها نگهبان پول بودم و جعل امضا در شرکت آریا امری عادی بود.



وکیل خزانه دار شرکت آریا هم به قاضی گفت: مسئله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سر و صدا به پا کرده اند



نماینده دادستان هم اعلام کرد: 150 پرونده در خصوص فساد بزرگ مالی بزرگ مفتوح است



بعد نوبت به متهم دیگر که کرامند حسابداری شرکت آریا بود رسید. خانم ع - ح در دفاع از خود گفت: تمامی اعتبارات در تهران انجام می شد و آنهایی که در اهواز انجام می شد من در جریان نبودم. من اشتباه کردم و قصد کلاهبرداری نداشتم. متهمه در پایان در حالی که می گریست گفت:من عفو می خواهم، من اطلاعی از تخلفات نداشتم.



کارپرداز شرکت آریا: فکر نمی کردم کار آفرین ملی مجرم باشد



خانم " م. ز" کارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه متهمان قرار گرفت و در دفاع از اتهاماتش که پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و ... گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، وکیل من 4 روز قبل استعفا داد، می خواهم باز هم بتوانم دفاع کنم. من اقرارهای خودم را که نماینده دادستان خواند قبول ندارم. من آقای" س "را که مرا به مجموعه آورد آن زمان قبول داشتم او جبهه رفته بود. حاج حسن صدایش می کردند و من به واسطه ایشان وارد شدم.



نماینده دادستان: تشکیل پرونده رشا و ارتشا برای رئیس سابق سازمان خصوصی سازی



قاضی فراهانی در جواب دفاعیات برخی وکلای متهمان درباره مسلوب الارده بودن موکلشان اظهار داشت: 150 پرونده برای متهمان پرونده فساد مالی مفتوح است که از آن جمله می توان به تشکیل پرونده برای آقای ک.ز- رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی- به اتهام رشا و ارتشا اشاره کرد.