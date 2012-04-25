ارائه بسته تشویقی جذب سرمایه گذار/ به روز رسانی نقشه خوشه صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد محمدی در جلسه با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار داشت: ضرورت همراهی و هماهنگی اتاق بازرگانی و شرکت شهرکهای صنعتی در حمایت و جذب سرمایه گذار اجتناب ناپذیر است.

وی گفت: با توجه به نامگذاری سال جدید از طرف مقام معظم رهبری به نام سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" وظایف و تکالیف ما در پیشبرد اهداف حمایت از تولید ملی دو چندان شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان همچنین ضمن استقبال از تعامل مثبت با اتاق بازرگانی خرم آباد گفت: برنامه های ما در شرکت شهرکها با برنامه های اتاق همگرایی دارد و ما نیز برای تحقق فرمایش رهبری در سال تولید ملی بانک اطلاعاتی دقیقی از صنعتگران شهرکها را برای پیشبرد این اهداف در اختیار اتاق بازرگانی قرار خواهیم داد.

محمدی افزود: با توجه به لزوم فرهنگ سازی به منظور معرفی کالای ایرانی ما معتقدیم کالای ایرانی باید متقاضی ایرانی داشته باشد بنابراین یکی از برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی جهت حمایت از تولید ملی زمینه سازی برای بازدید دانش آموزان، دانشجویان و مردم لرستان از واحدهای صنعتی فعال در راستای معرفی تولیدات استان است.

بررسی وضعیت حقوقی و پیشرفت فیزیکی خوشه سنگ لرستان

بنابر این گزارش جلسه ای نیز با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و نماینده خوشه سنگ به منظور بررسی وضعیت حقوقی و پیشرفت فیزیکی خوشه سنگ لرستان برگزار شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در این رابطه گفت: در این جلسه مقرر گردید wbs کل پروژه و پیشرفت فیزیکی قطعی توسط ناظر پروژه ارائه شود.

فرزاد محمدی افزود: همچنین مقرر شد مطالعه شناختی توسط cda پروژه مجدد بازنگری شده و به همراه سند برنامه عمل باقیمانده قرارداد، تا قبل از عقد قرارداد جدید ارائه شود.

وی افزود: همچنین در این راستا فرآیند قانونی عقد قرارداد با یکی از دانشگاههای لرستان انجام می شود.

بروز رسانی نقشه خوشه صنعتی

قرارداد به روز رسانی نقشه خوشه صنعتی بین شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان و شرکت آرنیکا طرح منعقد شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در این رابطه گفت: به موجب این قرارداد ابتدا مطالعاتی در خصوص ادبیات توسعه ای و معرفی روش شناسایی خوشه ها به منظور شناخت تمرکزها و خوشه های کسب و کار در استان صورت می گیرد.

فرزاد محمدی افزود: پس از زمینه یابی و شناسایی مزیتها و خوشه های کسب و کار در استان، مشخصات تفضیلی آنها شناسایی خواهد شد.

وی ادامه داد: در این مطالعه از نظرات و دیدگاههای خبرگان استان به منظور شناخت خوشه های کسب و کار استفاده خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان تعیین روند تغییرات تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات استان را از اهداف این قرارداد دانست.