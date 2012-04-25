راهیابی 20 اثر تجسمی از لرستان به جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نعمتی نیا در این رابطه اظهار داشت: در مجموع 121 اثر تجسمی از هنرمندان این استان به دبیرخانه تجسمی سومین جشنواره سراسری تولیدات مراکز استانی حوزه هنری ارسال شد که از این تعداد 20 اثر به بخش نهایی جشنواره راه پیدا کردند.

وی گفت: در بخش تصویر سازی 3 اثر، در بخش عکاسی یک اثر، در زمینه کاریکاتور 6 اثر، در بخش نقاشی 6 اثر و گرافیک 4 اثر به بخش نهایی جشنواره راه یافتند.

رئیس حوزه هنری لرستان اضافه کرد: رضا دالوند، سعید شاهوردی، علی اکبر آریان فر، آرش فروغی، مرتضی آرین، علی فلاح کردی، میثم گودرزی، علیرضا ضرونی، شکوفه پریش و امین فارابی از هنرمندان شرکت کننده در جشنواره هستد.

سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در بخشهای تازه های نشر، رسانه های دیجیتال، هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی، ادبیات، موسیقی و مطالعات و فرهنگ پایداری با هدف ارزیابی عملکرد مراکز استانی حوزه هنری، اردیبهشت ماه سال جاری در کرمانشاه برگزار می‌شود.