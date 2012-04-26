هوای تهران در شرایط هشدار/ 16 تالاب ایران در آستانه خشک شدن

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

مدیریت پسماندهای خانگی تا سه سال آینده

قائم مقام سازمان محیط زیست گفت:‌ با اقدامات صورت گرفته تمام پسماندهای خانگی حداکثر تا سه سال آینده به طور کامل مدیریت می شوند.

علی محمد شاعری قائم مقام سازمان محیط زیست روز سه شنبه این هفته در مراسم پایان دفن غیر بهداشتی پسماند در قزوین افزود: هم اکنون 80 درصد پسماندهای خانگی مدیریت می شوند و 20 درصد باقیمانده در کلان شهرهایی مانند تهران ، شیراز ، کرج در دستور کار قرار دارند.

وی از مدیریت پسماندهای بیمارستانی تا پایان امسال خبر داد و گفت:‌در پایان سال 91 تمام بیمارستان ها به سیستم امحای زباله و بی خطر سازی مجهز خواهند شد.

معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از مدیریت پسماندهای ویژه تاپایان سال 92 خبر داد: تمامی پسماندهای ویژه نظیر روغن آسکارل ، لجن های اسیدی ، لامپ های جیوه ای ، سموم کلره و فسفره مدیریت می شوند.

معاون رئیس جمهور در بیمارستان بستری شد

در این روز منابع غیررسمی از بستری شدن رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بیمارستان خبر دادند. با این حال برخی از منابع خبری در این باره نوشته اند که محمدی زاده از 4 روز پیش همزمان با قرار گرفتن هوای تهران در شرایط هشداردر بیمارستان بستری شده است.

طرح جامع مدیریت پسماند در کشور هفته آینده رونمایی می‌شود

هچنین در این روز قائم مقام سازمان محیط زیست از رونمایی طرح جامع مدیریت پسماند کشور در حوزه های کشاورزی، صنعتی، بیمارستانی و خانگی در هفته آینده خبر داد.

علی محمد شاعری با اعلام این خبر افزود: یکی از اقداماتی که در هفته زمین پاک انجام می دهیم رونمایی از طرح جامع پسماند کشور در حوزه های کشاورزی، صنعت، بیمارستانی و خانگی است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در ادامه خاطرنشان کرد: طرح جامع مدیریت پسماند کشور در 6 حوزه پسماند تهیه شده است که در هفته جاری و یا هفته آینده با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی و وزارت خانه های مختلف و مسئولان سازمان محیط زیست رونمایی می شود.

وی تصریح کرد: طرح جامع مدیریت پسماند در کارگروه ملی مدیریت پسماند به تصویب رسید.

بهره‌برداری تجاری ازجنگلها برای حفاظت زمین متوقف شود

دوشنبه هفته جاری رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: توقف بهره‌برداری تجاری از جنگلها و مدیریت بهره برداری از مراتع در حال حاضر مهمترین اقدامی است که باید برای حفاظت از زمین انجام شود.

معصومه ابتکار از عملکرد قانون گذاران در خصوص طرح های جنگلداری و مرتعداری انتقاد کرد و افزود: در حال حاضر روند تخریب جنگلها بسیار نگران کننده است و ازآنجایی که تجربه در سالهای گذشته نشان داده که مدیریت برای بهره برداری اصولی از جنگلها بسیار ضعیف است بایستی بهره برداری از جنگلها برای تقویت پوشش گیاهی و حفظ خاک متوقف شود.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه با تعرفه های فعلی استفاده از مراتع برای دامداران رایگان است گفت: با قیمت گذاری و مدیریت اصولی مراتع می توان تا حد زیادی ازناپایداری های زیست محیطی را کاهش داد.

مصوبات برنامه جامع کاهش آلودگی هوا هنوز اجرا نشده است

مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: مصوبات برنامه جدید کاهش آلودگی هوا و تکالیف موجود در این برنامه در دو ماهی که از تصویب آن گذشته است هنوز اجرایی نشده است.

دکتر یوسف رشیدی در کمیته کاهش آلودگی هوای تهران که عصر روزیکشنبه هفته جاری در اداره کل محیط زیست استان تهران برگزار شد گفت: بر اساس این برنامه می بایست از اول فروردین سال 91 سوخت با استاندارد یورو 5 در جایگاهها توزیع می شد و در سال گذشته به همه جایگاهها سوخت با استاندارد یورو 4 ارائه می شد اما تنها در روزهای هفته هوای پاک به صورت نمادین در چندین جایگاه سوخت به این استانداردها ارائه شد.

به گفته وی همچنین در این برنامه ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده از اول تیرماه تاکید شده است اما هنوز راهنمایی و رانندگی هیچ گونه اظهارنظری در خصوص امکان اجرای این مصوبه نکرده است.

هوای تهران در شرایط هشدار

همچنین یکشنبه این هفته مدیرکل محیط زیست استان تهران با اعلام اینکه از عصر روز گذشته هوای تهران از نظر ریزگردها در شرایط هشدار قرار گرفته گفت: متاسفانه به دلیل سهل انگاری و اهمال سازمان هواشناسی مسئولان همزمان با مردم و از طریق رسانه ها در جریان بالا رفتن میزان ریزگردها قرار گرفتند.

رسول علی اشرفی پور افزود: از عصر روز گذشته میزان ذرات معلق کمتر از2.5 میکرون به حدود 180 پی اس آی رسیده است و هوای تهران را از این نظر در شرایط هشدار قرار داده است.

وی با انتقاد از سازمان هواشناسی مبنی بر عدم اعلام و پیش بینی ورود ریزگردها به پایتخت گفت: کانون ریزگردها در کشور عراق بوده و سازمان هواشناسی با توجه به امکانات و کارشناسان خود از روی تصاویر ماهواره ای می توانستند این ریزگردها را تشخیص دهند. همچنین بر اساس مصوبات قبلی این جلسه مقرر شده بود که سازمان هواشناسی 24 تا 48 ساعت زودتر به صورت رسمی و مکتوب اطلاعات مربوط به ریزگردها را به کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران ارائه دهد.

معرفی 4 شهر نمونه در مدیریت پسماند

همچنین در این روز قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست از معرفی 4 شهر بزرگ نمونه کشور که برای دفع پسماندهای به روش بهداشتی عمل کرده اند خبر داد و گفت: تا پایان امسال همه کلان شهرهای کشور صد درصد زباله های خود را به صورت بهداشتی دفع می کنند.

علی محمد شاعری از پایان مدیریت پسماند به طور کامل در چهار شهر بزرگ کشور خبر داد و افزود: همزمان با هفته زمین پارک در سال جاری چهار شهر مشهد، اصفهان، تبریز و قزوین که پسماندهای خود را به صورت بهداشتی دفع می کنند به عنوان شهرهای نمونه و الگو در مدیریت پسماند معرفی می شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در ادامه خاطرنشان کرد: در این چهار شهر دفع غیربهداشتی انجام نمی شود. البته باید زباله های همه شهرهای کشور را تا پایان سال 1392 بصورت بهداشتی به صورت کامل مدیریت کنیم.

آمادگی ایران برای بی‌خطرسازی زباله‌های خطرناک 50 کشور دنیا

در اولین روز از هفته جاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ایران آمادگی دارد به 50 کشور دنیا در زمینه بی‌خطر سازی زباله‌های صنعتی و خطرناک سرویس دهی کند.

محمدجواد محمدی‌زاده در اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند که در مشهد برگزار شد، گفت: استانهای خراسان رضوی، تهران، سمنان، قزوین، مرکزی و قم در حال حاضر گرفتار مسئله زباله‌های صنعتی و خطرناک هستند واگر تغییری در روند مدیریت پسماند ایجاد نشود باید در انتظار انفجار بزرگی بود.

به گفته وی، اگر برای پردازش زباله در قالب علم روز عمل نکنیم فاجعه‌ای رخ می‌دهد که نه تنها حیات بشری بلکه حیات کل موجودات روی زمین را به خطر خواهد انداخت.

محمدی ‌زاده با بیان اینکه پسماند یک تهدید نیست، اظهار داشت: با استفاده از علم روز می‌توانیم پسماند را که به ظاهر تهدید است به فرصت تبدیل کنیم.

سونامی فرسایش خاک در روز زمین پاک

امسال دوم اردیبهشت روز جهانی زمین پاک که مقارن با شنبه هفته جاری بود را درحالی گرامی داشتیم که چالشهایی همچون شسته شدن سالیانه حداقل 2 میلیارد تن خاک، کسب رتبه اول فرسایش خاک در جهان، افت 60 متری سطح آبهای زیرزمینی و خشک شدن تالابها گریبانگیر آب و خاک سرزمین مان ایران شده است.

نبود تعادل بین توسعه و ظرفیت طبیعت جدیترین چالش زمین در ایران است

جمعه هفته گذشته معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست گفت: در حال حاضر بزرگترین مشکل زمین در کشور ما عدم تعادل بین توسعه و ظرفیتهای طبیعت است.

دکتر علی اصغر محمدی فاضل با بیان اینکه زمین تنها عرصه موجود برای فعالیت های حیاتی توسعه ای تفرجی و حتی زیاده خواهی های بشر است افزود: بنابراین بدیهی است که از جهات مختلف تحت فشارو تهدید قرار دارد.

فاضل اظهار داشت: هم اکنون نیاز کشور به فعالیتهای توسعه ای و عمرانی از توانایی زمین خارج شده و از آنجایی که بخش عمده ای از سرزمین ما از نظر ساختار طبیعی خاک و میزبانی گونه های گیاهی و جانوری فقیر است عرصه های موجود سیر قهقهرایی را طی می کند.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست تصریح کرد: مهمترین راهکار های حمایت از زمین در شرایط فعلی حفاظت از منابع خاک، آب، مدیریت پسماندها و از همه مهمتر اعمال قوانین و مقررات موجود در خصوص حفظ زمین است.

16 تالاب کشور در آستانه خشک شدن هستند

در این روز عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع گفت: 16 تالاب کشور بین 90 تا 100 در صد خشک شده اند.

محمد درویش افزود: افزایش کانونهای بحرانی فرسایش بادی و چشمه های تولید ریزگرد به دلیل خشک شدن تالابها و دریاچه ها را از مهمترین تهدیدات زمین در ایران است.

به اعتقاد وی، بخش عمده ای از ریزگردها منشأ داخلی دارد و تالابهای خشک شده مهمترین منبع داخلی تولید گرد و غبار محسوب می شوند.

درویش اظهار داشت: در حال حاضر 8 تالاب کافتر، پریشان،، ارژن، مهارلو، نیریز، طشک، بختگان و کم جان در استان فارس تقریباً به طور کامل و 8 تالاب گاوخونی دراصفهان، آلما گل، آجی گل، و آلا گل در گلستان و شادگان، هورالعظیم، هورالحمار و هورالهویزه در جنوب کشور بین 30 تا 90 درصد خشک شده اند.