3600 جلد کتاب به کتابخانه های یزد اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: به مناسبت هفته معلم و سالروز شهادت استاد فرزانه مرتضی مطهری، 60 عنوان کتاب به تیراژ سه هزار و 600 جلد به کتابخانه های تخصصی حوزه دین و روستایی، معارف اسلامی صدرا و تخصصی کودکان سراسر استان یزد اهدا شد.

حجت الاسلام خلیل سلطانی بیان داشت: این اداره دارای 13 کتابخانه تخصصی در مراکز استانها و شهرهای بزرگ، 50 کتابخانه در دهستانها و روستاهای بزرگ استان، شش کتابخانه در دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی (صدرا) و هفت کتابخانه تخصصی کودکان است.

وی هدف از این کار را نشر فرهنگ نبوی و علوی و اهتمام بیشتر به خودباوری دینی دانست و بیان داشت: در سال گذشته نیز بیش از 15 هزار جلد کتاب به کتابخانه های یاد شده اهدا شده است.

تهیه وتوزیع نشریه "امان" در ابرکوه

به منظور ترویج فرهنگ مهدویت و آشنایی اقشار مختلف به ویژه جوانان با منجی عالم بشریت از سوی اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه نسبت به تهیه و توزیع نشریه تخصصی "امان" ویژه امام زمان (عج) در سطح مدارس صدرا، هیئت های مذهبی، انجمن های اسلامی، روحانیون و خانه ها و مؤسسات قرآنی سطح شهرستان اقدام شد.

بنا به گفته حجت الاسلام محمد پورقیومی مقرر شد این طرح تا پایان سال جاری استمرار یابد.

برگزاری جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی در تفت

به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی در سالن جلسات اداره تبیلغات اسلامی شهرستان تفت تشکیل جلسه داد.

در این جلسه حجت الاسلام متوسل رئیس اداره تبلیغات اسلامی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت برترین زنان عالم حضرت صدیقه کبری (س) به خطبه های حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: این بانوی بزرگوار نهایت ایثار و فداکاری را در راه دفاع از حریم ولایت انجام داده و حتی جان خود را فدا کردند و ما باید از حضرت درس بگیریم.