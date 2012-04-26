عملکرد شورای فرهنگ عمومی استان قزوین قابل قبول است

حجت الاسلام علی نعمت اللهی در حاشیه اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی در سال جاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه یکی از ویژگی های جلسات شورای فرهنگ عمومی در قزوین نظم و استمرار جلسات بود که در تصمیم گیریها موثر بود.



وی افزود: هرچند حضور اینجانب از نیمه دوم سال 90 آغاز شد اما در این مدت موضوع جلسات، نوع مشارکت و انگیزه اعضاء برای بررسی مسائل بسیار خوب و قابل تامل بود و نحوه گفتمان افراد نیز در نتیجه گیری ها تاثیر زیادی داشت.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: دبیرخانه شورا نیز با انگیزه و فعال عمل کرد اما اگر موضوعات جلسات چند روز زودتر به اعضای اطلاع رسانی شود میتواند در پربار شدن گفتگوها و نیز تصمیم گیریها کمک کند.



نعمت اللهی در خصوص خروجی جلسات و نتایج بدست آمده هم اظهارداشت: با توجه به این که حوزه فعالیت فرهنگ عمومی بسیار گسترده و فرابخشی است و با گروههای مختلفی سروکار دارد تصمیم گیریهای شورا در مجموع مناسب و رضایت بخش بوده است.



این مسئول در خصوص نگاه شورای فرهنگ عمومی به حوزه مطبوعات و ورود افراد غیر حرفه ای به کار یادآورشد: به نظر می رسد در خصوص فعالیت مطبوعات باید دقت بیشتری صورت گیرد و با برپایی کارگاههای توجیهی و آموزشی توان تخصصی افراد فعال تقویت شود.



وی مدیریت سایتهای مجازی را از دیگر مسائل مهم در حوزه فرهنگ عمومی در سال جاری دانست و گفت: اینکه هر کس بتواند سایتی راه اندازی کرده و هر مطلبی را منعکس کند زیاد پسندیده نیست و نیازمند نظارت و کنترل بیشتر است که امسال می تواند مورد توجه بیشتر قرار گیرد.



نعمت اللهی بیان کرد: یکی از دستاوردهای ارزشمند شورای فرهنگ عمومی استان قزوین در سال گذشته که با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی اجرایی شد ساماندهی هیئتهای مذهبی بود که با تجمع عزاداران در ماه محرم بخوبی شکل گرفت و این حرکت امسال نیز پیگیری و تکمیل خواهد شد.



وی گفت: ساماندهی مجالس ترحیم در اولویت برنامه های امسال شورای فرهنگ عمومی است که امیدواریم با همکاری مردم و کارشناسان به جمع بندی مناسبی در این زمینه دست یابیم و بتوانیم بسیاری از تشریفات زائد در این مجالس را حذف کنیم.



این مسئول یادآورشد: متاسفانه در سال گذشته برخی مدیران کل در جلسات شورا حضور پیدا نکردند و با اعزام نماینده به نوعی شان جلسات را زیر سوال بردند که با توجه به تصمیمات کلان در این حوزه و داشتن اختیار در تدوین کارها امیدواریم این نقص در سال جاری جبران شود و همه مدیران کل خود را موظف به شرکت در جلسات دانسته و آن را جدی بگیرند.



وی فعال شدن دبیرخانه شورا را از دیگر نکات قابل توجه در دوره جدید ذکر کرد و گفت: کارگروههای شورا باید تخصصی باشد و بتواند موضوعات مورد نیاز استان و محوری را شناسایی و طرح کند تا تصمیمات مقتضی در جلسات گرفته شود لذا انتظار می رود دبیرخانه شورا امسال فعالتر عمل کند.



نعمت اللهی تصریح کرد: برخی اوقات موضوعات رها شده و پیگیری نمی شود زیرا یا دستگاههای اجرایی به آن ورود نمی کنند و یا از کمبود اعتبار گلایه مند هستند که کار را با رکود مواجه می کند لذا انتظار می رود کارگروهها قویتر عمل کنند و با حمایت استاندار و امام جمعه نسبت به اجرایی شدن مصوبات تاکید داشته باشند.



حمایت از تولید ملی در جلسات شورا بررسی می شود



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: برای تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده در جلسات شورا هم باید بحث کارشناسی صورت گیرد و با طرح آن در جلسات با اتخاذ روشهای منطقی نسبت به تشویق مردم به مصرف کالای ایرانی اقدام اصولی و منطقی انجام شود.

وی نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی را تاثیر گذار و مهم ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه تابلوهای تبلیغاتی کشور و گاهی اوقات استان ما مملو از تبلیغ کالای خارجی می شود که باید در این زمینه جدی تر عمل کنیم و با کمک رسانه ها و فرهنگ سازی زمینه افزایش مصرف محصولات ایرانی را در استان فراهم کنیم تا ضمن تقویت تولیدکنندگان کشورمان به اشتغال و درآمد پایدار کمک شود.



وی اظهارامیدواری کرد در سال جدید با طرح موضوعات مهم و تاثیرگذار در جلسات شورای فرهنگ عمومی گام های اساسی در بخشهای مختلف فرهنگی استان برداشته شود.