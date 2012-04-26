حضور استاندار در جمع اعضای تیم گهر دورود/ ملاقات در وقت اضافه!

به گزارش خبرنگار مهر، یک هفته مانده به برگزاری بازی رفت پلی‌آف لیگ برتر، استاندار و جمعی مسئولان استان در سالن اجتماعات صنایع زرهی قمر بنی‌هاشم دورود با اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم گهر دورود ملاقات کردند.

حبیب‌الله دهمرده استاندار لرستان عصر چهارشنبه در جمع بازیکنان گهر زاگرس دورود اظهار داشت: لرستان در عرصه‌های مختلف از جمله ورزش دارای جوانان مستعد و برومندی است که همواره توانایی‌شان را با کسب موفقیت‌های بزرگ نظیر کسب عنوان قهرمانی در مسابقات دانش‌آموزان جهان به هم‌وطنانمان نشان داده‌اند.

وی در ادامه به لزوم حمایت از تیم‌های ورزشی لرستان اشاره کرد و گفت: باید فرهنگ حمایت از تیم‌های ورزشی در لرستان تقویت شود که در این راستا از زمانی که در استان حضور یافته‌ام به تیم‌های ورزشی کمک کرده‌ام و راغبم که بیش‌تر هم کمک کنم.

استاندار لرستان در ادامه‌ سخنانش، خطاب به بازیکنان تیم گهر زاگرس دورود بیان داشت: از اینکه چنین موفقیتی را با توجه به محرومیتهای ورزش لرستان کسب کرده‌اید بسیار خرسندم و مطمئنم که این موفقیت در برابر توانایی شما چیزی نیست و قادر هستید در رقابت‌هایی در سطوح بالاتر نیز افتخارآفرینی کنید.

وی افزود: امیدوارم با کسب سهمیه لیگ برتر، علاوه بر شاد کردن دل مردم لرستان، یک افتخار تاریخی را نیز برای لرستان رقم بزنید، اما فراموش نکنید که همیشه در ورزش روح جوانمردی را پیشه کنید و با الگو قرار دادن حضرت علی (ع)، در همه حال ورزشکار‌انی بااخلاق و نمونه باشید.

در پایان این مراسم که جمعی از مسئولان ارشد استان از جمله حسن شریعت‌نژاد معاون سیاسی‌امنیتی استانداری لرستان، علی هادی‌چگنی معاون برنامه‌ریزی استانداری و فرهاد نیکوخصال مدیر کل ورزش و جوانان لرستان حضور داشتند مبلغ 300 میلیون ریال پاداش به خاطر کسب پیروزی در آخرین بازی از طرف استاندار به اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم گهر زاگرس اهدا شد.

بازدید و ملاقات استاندار لرستان با اعضا و کادر فنی تیم گهر زاگرس دورود در حالی رخ می دهد که بارها بازیکنان، مسئولان و کادر فنی این تیم در گفتگو با رسانه ها از جمله خبرگزاری مهر از بی توجهی مسئولان استان از جمله استاندار به این تیم گلایه کرده بودند.

تیم فوتبال گهر زاگرس دورود با صعود به مرحله پلی آف لیگ دسته یک در آستانه صعود به لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارد که اگر این اتفاق رخ دهد لرستان بعد از سالها صاحب تیم در لیگ برتر کشورمان خواهد شد.

این در حالیست که با انجام قرعه کشی تیم فوتبال گهر زاگرس میزبان دیدار برگشت پلی‌آف لیگ دسته اول شد تا همه چیز برای صعود این تیم مهیا باشد.

قرعه‌کشی میزبان دیدار رفت و برگشت پلی‌آف لیگ دسته اول ایران در محل فدراسیون فوتبال بین تیم‌های ایرانجوان بوشهر و گهر زاگرس برگزار شد و بر همین اساس ایرانجوان در بازی رفت در بوشهر میزبان این دیدار شد و گهر نیز بازی برگشت را در دورود لرستان میزبانی خواهد کرد.

همچنین تاریخ این دیدار نیز به خاطر برگزاری مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در لرستان و بوشهر دچار تغییر شد و در حالی‌ که قرار بود این دیدارها ۸ و ۱۴ اردیبهشت برگزار شود به ساعت 17 روزهای سه‌شنبه ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت موکول شد.

با این تفاسیر دو بازی پیش رو در مرحله پلی آف لیگ دسته اول فوتبال کشور برای تیم گهر زاگرس هر کدام حکم یک فینال را خواهد داشت که در صورت کسب نتیجه پیروزی و صعود، این تیم دورودی می تواند آرزوی دو میلیون لرستانی برای داشتن تیم در لیگ برتر کشور را محقق کند.

امید می رود مسئولان لرستان با حمایت از تیم یک دست و موفق گهر زاگرس دورود زمینه صعود این تیم جوان به لیگ برتر را فراهم کنند تا افتخاری دیگر برای لرستان رقم بخورد.