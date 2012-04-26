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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

جلیل زاده به مهر خبر داد:

توزیع دو هزار کتاب بین موسسات قرآنی و مساجد شهریار

توزیع دو هزار کتاب بین موسسات قرآنی و مساجد شهریار

قدس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی قدس از توزیع دو هزار جلد کتاب با محوریت زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا(س) بین مساجد، تکایا و موسسات قرآنی این شهرستان در ایام فاطمیه خبر داد.

حجت الاسلام صدقعلی جلیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام فاطمیه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از سوی این اداره و با همکاری موسسات و مراکز قرآنی و هیئات برنامه های مختلفی در شهرستان قدس برگزار شد.

وی افزود: در روز شهادت این بزرگوار، دسته جات عزاداری در تکایا و حسینیه های این شهرستان به عزاداری پرداختند.

این مسئول عنوان کرد: همچنین در ایام فاطمیه دو هزار جلد کتاب با محوریت زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا(س) بین مساجد، تکایا، هیئات مذهبی و موسسات قرآنی شهرستان قدس توزیع شد.

کد مطلب 1586039

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