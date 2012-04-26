اجرای طرح افزایش سطح منابع طبیعی در استان تهران

رسول علی اشرفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته چهار منطقه به منابع طبیعی استان تهران اضافه شد که شامل دریاچه های تار و هویر و غار رودافشان در دماوند، تنگه واشی در فیروزکوه است.

وی عنوان کرد: در سال جاری نیز برنامه هایی از سوی حفاظت محیط زیست در این زمینه در نظر گرفته شده تا بتوان سطح منابع طبیعی در این استان را افزایش داد.

الحاق منطقه پالچالک در جنوب شرق جاجرود به مناطق حفاظت شده



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: در این زمینه مقرر شده که منطقه پاچالک در جنوب شرقی جاجرود به مناطق حفاظت شده این استان ملحق شود.

این مسئول بیان کرد: مناطق طبیعی اطراف اخترآباد شهریار و منطقه ارجمند فیرزکوه نیز در بخش مدیریت محیط طبیعی، با توجه به تنوع زیست محیطی منحصر به فرد موجود در این منطق برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده اند.

اختصاص 30 میلیارد ریال به اداره کل محیط زیست استان تهران



علی اشرفی پور با اشاره به اینکه عمده وظایف حفاظت محیط زیست نظارتی و حاکمیتی است، اظهار داشت: اعتبار این اداره در سال جاری برای اجرای طرح ها و برنامه های مدنظر حدود 30 میلیارد ریال است.