دیدار مسئولان جودو با رئیس اتحادیه آسیا/ جذب مربی خارجی برای تیم بانوان

به گزارش خبرنگار مهر ، رستگار و میراسماعیلی سرپرست و نایب رئیس فدراسیون جودو کشورمان در دیدار با "عبید العنزی" وضعیت کلی جودو کشورمان را تشریح کردند. این دیدار در هتل پلازا شهر تاشکند صورت گرفت و طی آن رستگار برنامه های کلی فدراسیون جودو و همچنین انتخابات آینده در جودو کشورمان برای رئیس اتحادیه جودو آسیا تشریح کرد.

درنهایت مقرر شد طی روزهای آینده در جلسه ای مفصل در خصوص جزئیات برنامه های فدراسیون بحث و تبادل نظر شود.در این دیدار "العنزی" با بیان اینکه شرایط فعلی جودو ایران را به خوبی درک می کند افزود:از فعالیت های تشریح شده برای جودو ایران به خوبی حمایت خواهد کرد.

رستگار و میراسماعیلی همچنین در دیداری جداگانه با رئیس فدراسیون ازبکستان در خصوص همکاری جودو کشور بحث تبادل نظر نمودند. در این دیدار که در محل فدراسیون جودو ازبکستان برگزار شد در خصوص جذب یک مربی طراز اول با کشور با "آرمن باغداساروف" رایزنی گردید.

همچنین مسئولان فدراسیون جودو جذب یک مربی شاخص برای تیم ملی بانوان نیز در دستور کار خود قرار داده اند. قرار است بین فدراسیون دو کشور ایران و ازبکستان قرارداد همکاری منعقد گردد که این قرارداد پس از بررسی شرایط طی روزهای آینده نهایی خواهد شد.



قابل ذکر است رقابتهای جودو قهرمانی آسیا از صبح جمعه با حضور تیم هایی آسیایی و جودوکاران کشورمان در تاشکند آغاز می شود.

