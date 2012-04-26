عاملان جنایت سیاه اصفهان پای چوبه دار/ اعتراف به قتل هولناک مادر

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش اخبار حوادث همچون هفته های گذشته به مرور چکیده ای از مهمترین اخبار ناگوار حوادث در این هفته می پردازیم.

سناریوی دروغین برای قتل

در این هفته سناریوی زن خیانتکار که برای قتل شوهرش آدمکش اجیر کرده بود در جریان تحقیقات پلیسی فاش شد.

این زن 23 مرداد سال گذشته با همدستی مردی همسرش را در خانه کشت. او زمانی که ماموران در خانه اش حاضر شدند به دروغ ادعا کرد مردان ناشناس همسرش را به قتل رسانده و از محل گریخته اند.تیم جنائی شیراز که به اظهارات این زن مشکوک شده بودند تحقیقات را بر روی او متمرکز کرده و دریافتند او با مرد غریبه ای به نام ایمان ارتباط دارد. مرد جوان همزمان با این جنایت ناپدید شده بود. دستگیری مونا -همسر مقتول- باعث هوشیاری متهم اصلی پرونده می شد به همین خاطر کارآگاهان بدون هیچ اقدامی او را زیر نظر گرفتند. با گذشت هشت ماه از این جنایت هفته گذشته ماموران دریافتند ایمان دوباره به شیراز بازگشته است. کارآگاهان پس از چند روز تعقیب و مراقبت متهم را دستگیر کرده و به اداره آگاهی منتقل کردند.

متهم در بازجوئی ها لب به اعتراف گشود و گفت: مونا با حرفهایش مرا فریب داده بود. او ادعا کرد شوهرش مرد بداخلاقی است و از من خواست تا در کشتن شوهرش به او کمک کنم. ابتدا با این کار مخالفت کردم اما او با حرف هایش مرا راضی کرد.شب حادثه مونا در را باز کرد و من با شلیک چند گلوله شوهرش را کشتم. در این مدت هم در شهر های مختلف سرگردان بودم. پس از قتل مونا هیچ کاری برای من نکرد و تنها ابزاری برای رهائی او از دست شوهرش بودم.

اعدام مرد شیطان صفت

همچنین مرد شیطان صفت که 12 سابقه کیفری و کلکسیونی از جرایم خشن را در پرونده خود داشت در ابتدای این هفته در ملاء عام اعدام شد.

مرد تبهکار در آخرین جنایت خود مرتکب لواط به عنف و تهدید شده بود که پس از دستگیری و محاکمه در دادگاه کیفری، قضات او را با توجه با اعترافات صریحش مجرم شناخته و به اعدام محکوم کردند. با اعتراض مرد جنایتکار به حکم مجازاتش پرونده برای تائید نهائی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و با تائید حکم اعدام مرد شیطان صفت در ملاء عام در شهرستان مرودشت استان فارس به دار مجازات آویخته شد. لواط به عنف و تهدید، آدم ربائی ، قتل و تجاوز به عنف از جمله جرائم ارتکابی از سوی مرد شیطان صفت بود.

عاملان جنایت سیاه اصفهان پای چوبه دار

حکم اعدام عاملان سناریوی آزار و اذیت مادر و دختر و سرقت میلیونی از خانه قربانیان در این هفته از سوی قضات دیوان عالی کشورتائید شد.

دو پسر شیطان صفت نیمه شب چهارم مهرسال 88 وارد خانه مادر و دختری در آتشگاه شده و با تهدید آنها را مورد آزار و اذیت قرار دادند. تبهکاران سپس با سرقت خودروی قربانیان و وسایل با ارزش خانه از آنجا گریختند.تیم تحقیق برای کشف سرنخی در بررسی های محلی به پسر 24 ساله ای به نام فرشید مشکوک شدند. کارآگاهان که به طور شبانه روز وی را تحت نظر داشتند پس از چند روز متوجه رفت و آمدهای او به باغی در اطراف شهر شدند.

ماموران که به موضوع مشکوک بودند به بازرسی باغ پرداخته و یکی از خودروهای سرقتی که به شکل حرفه ای پنهان شده بود را کشف کردند. با این وجود پس از شناسایی باقر- همدست متهم – که از اشرار سابقه دار منطقه بود سرانجام عملیات دستگیری جداگانه هر دو کلید خورد. ماموران برای دستگیری باقر وارد باغی شده بودند که کفتار فراری با مشاهده پلیس پا به فرار گذاشت و به طور ناگهانی ناپدید شد. کارآگاهان که می دانستند او از باغ خارج نشده به بازرسی دقیق پرداخته و به چاه متروکه ای رسیدند. سپس با کمک آتش نشانان، مجرم خطرناک مجروح را از عمق 15 متری چاه خارج کرده و به بیمارستان رساندند اما او صدمه جدی ندیده بود. تبهکاران نیز پس از انتقال به اداره آگاهی در بازجویی ها چاره ای جز اعتراف ندیدند.

متهمان با تکمیل تحقیقات پای میز محاکمه قرار گرفتند که قضات دادگاه کیفری پس از محاکمه دو پسر شیطان صفت آنها را با توجه به اعترافاتشان، شواهد کشف شده در صحنه جرم و اظهارات شاکیان به اعدام محکوم کردند. با اعتراض دو متجاوز پرونده برای بررسی حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی هم حکم را تائید کرده و برای اجرا به اصفهان بازگرداندند. با انجام مقدمات اجرای حکم دو پسر شرور آنها به زودی پای چوبه دار قرار می گیرند.

افشای راز قتل مادر بعد از 69 ماه

پسر جوان که با همدستی خواهر 12 ساله اش مادر خود را به طرز هولناکی به قتل رسانده بودند پس از 69 ماه سکوت لب به اعتراف گشود.

دختر و پسر جنایتکار 15 مرداد سال 85 مادر خود را در شهر مشهد خفه کرده و جسدش را در به آتش کشیدند. با گذشت پنج سال از این جنایت کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان چناران پسر 28 ساله مقتول را تحت بازجوئی قرار دادند که پس از 69 ماه سکوت پسر جوان لب به اعتراف گشود و گفت: به خاطر سوء ظن به مادرم با همدستی خواهرم که آن زمان 12 سال سن داشت نقشه قتل او را طراحی کردیم. روز حادثه نیز مادرم را غافلگیر کرده و با شال گردن او را خفه کردیم. بعد هم با خودروی پراید پدرم جسد را به بیابان های اطراف چناران برده و با بنزین به آتش کشیدیم. پدرم از ماجرا بی اطلاع بود و در این مدت پرونده را برای کشف راز جنایت پیگیری می کرد.