احداث بزرگراه و نابودی نگین سبز استان بوشهر/ اشتغال بومیان در خطر

به گزارش خبرنگار مهر، محور ورودی شهر آب‌پخش که به عنوان محور مواصلاتی استان‌های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و فارس محسوب می‌شود، از زیباترین جاده‌های استان بوشهر است و از آن به عنوان نگین سبز استان بوشهر شناخته می‌شود.

وجود نخلستان‌های سر به فلک‌ کشیده در دو سمت این محور در کنار کانال‌های آب، جلوه بسیار زیبایی به این مسیر بخشیده و محلی برای توقف مسافرانی است که از این مسیر می‌گذرند.

تعریض این محور با قطع تعداد زیادی از نخیلات در سال‌های گذشته انجام شد که هزینه‌های بسیار زیادی نیز در پی داشت و شرایط برای ایجاد بزرگراه در این محور نیز مناسب است.

طرحی که اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر برای احداث بزرگراه اهرم - برازجان - گناوه در حال اجرا دارد باعث تخریب بسیاری از نخیلات منطقه شده و شهر آب‌پخش را از مسیر اصلی به کلی دور خواهد کرد.

مسیر کنونی ظرفیت تعریض دارد



رئیس شورای اسلامی شهر آب‌پخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر کنونی ورودی شهر آب‌پخش ظرفیت تعریض را دارد و به جای هزینه‌های بسیار زیادی که برای احداث بزرگ‌راه باید انجام شود، می‌توان محور کنونی را تعریض کرد.

مصطفی رضایی اضافه کرد: برای احداث بزرگراه در مسیر در نظرگرفته‌شده هزینه‌های بسیار زیادی باید انجام شود زیرا مسیر مذکور از میان نخلستان‌ها عبور کرده و سپس باید از مسیر باتلاقی عبور کند که نیاز به زیر‌سازی بسیار زیادی دارد.

وی به امتیازات عبور این مسیر از شهر آب‌پخش اشاره کرد و افزود: شهر آب‌پخش با توجه به عبور این مسیر از میان شهر رونق بسیار زیادی دارد و تغییر این مسیر می‌تواند این شهر را به انزوا بکشد.

رئیس شورای شهر آب‌پخش به فاصله بسیار زیاد مسیر جدید با نقاط شهری آب‌پخش اشاره کرد و بیان داشت: بسیاری از شهروندان اب‌پخشی که قصد رفت و آمد به مرکز استان و یا مراکز شهرستان‌های همجوار را دارند به راحتی از داخل شهر با مسافربرهای مسیر به شهر مورد نظر خود می‌روند در حالی که با بسته شدن مسیر کنونی چنین امکانی برای شهروندان وجود ندارد.

وی افزود: جوانان شهر آب‌پخش که در شهرهای مجاور کار یا تحصیل می‌کنند با خودروهای مسافربر عبوری از شهر به دانشگاه‌ یا محل کار خود می‌روند و در صورتی که این مسیر تغییر کند مشکلات بسیار زیادی برای این قشر بوجود خواهد آمد.

نارضایتی شهروندان آب‌پخشی از تغییر مسیر کنونی



بسیاری از شهروندان آب‌پخشی نسبت به احداث این مسیر با فاصله از مرکز شهر آب‌پخش معترض هستند و نارضایتی خود را به طرق مختلفی به مسئولان شهر و شهرستان و رسانه‌ها اعلام کرده‌اند.

طوماری در سطح شهر آب پخش جمع‌آوری شده که مردم این شهر با امضای این طومار نسبت به تغییر مسیر کنونی اعتراض کرده اند و خواستار تجدید نظر در این اقدام شده‌اند.

یکی از شهروندان آب‌پخشی که در یکی از شهرهای همجوار آب‌پخش کار می‌کند به خبرنگار مهر گفت: من در شهر برازجان شاغل هستم و هر روز به وسیله خودروهای مسافربر عبوری به محل کار خود می‌روم و با همین وسایل هم بر می‌گردم.

حسین زاهدپور ادامه داد: با توجه به اینکه مسیر کنونی از مرکز شهر آب‌پخش عبور می‌کند و این مسیر به عنوان شاهراه حیاتی استان بوشهر قرار گرفته، در هر دقیقه تعداد زیادی از تاکسی‌های برون‌شهری به نقاط مختلف استان می‌روند و برای رفت و آمد به سر کار خود هیچ وقت معطل نمی‌شویم.

وی افزود: این در حالی است که با توجه به مسیر جدیدی که در دست احداث است، نزدیک‌ترین نقطه مسیر به مرکز شهر چندین کیلومتر فاصله دارد و هم هزینه‌های بیشتری را باید متحل شویم و هم زمان بیشتری از ما می گیرد که لازم است در احداث این بزرگراه تجدید نظر شود.

یکی از دانشجویان آب‌پخشی که در دانشگاه بوشهر تحصیل می‌کند به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سهولت عبور و مرور در این مسیر و وجود وسایل نقلیه متعدد مشکلی برای رفت و آمد به دانشگاه نداریم ولی در صورت تغییر این مسیر مشکلات زیادی برای ما بوجود خواهد آمد.

طلعت عباسی اضافه کرد: در صورتی که مسیر تغییر کند، در برخی از روزها کلاسهای ما تا شب به طول می انجامد نمی توانیم با وسایل نقلیه عبوری به شهر بیایم زیرا این مسیر از شهر عبور نمی‌کند و در آن هنگام شب هم نمی‌توانیم در بیرون از شهر پیاده شویم.

وی ادامه داد: احداث مسیر جدید و بسته شدن محور کنونی شهر آبپخش را به بن‌بست تبدیل خواهد کرد و دسترسی شهروندان آبپخشی به نقاط مختلف استان را سخت خواهد کرد.

احداث مسیر جدید باعث بیکاری فروشندگان محصولات نخیلات می شود



عضو شورای شهر آب‌پخش نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد زیادی از شهروندان آب پخشی با ایجاد غرفه‌های فروش خرما و دیگر محصولات نخیلات و صنایع دستی در اطراف مسیر کنونی به کار مشغول هستند که با تغییر مسیر کنونی این افراد بیکار خواهند شد.

نصر‌الله حسن‌پور از نارضایتی شهروندان اب‌پخشی نسبت به این اقدام خبر داد و گفت: در روزهای اخیر مراجعات زیادی به اعضای شور مبنی بر نارضایتی نسبت به تغییر مسیر کنونی صورت گرفته است و مردم از ما خواستار پیگیری این موضوع شده‌اند.

وی افزود: در روزهای آینده با همکاری و همراهی دیگر اعضای شورا و شهروندان مذاکراتی را برای تغییر در مسیر طراحی‌شده برای بزرگراه انجام خواهیم داد که امیدواریم نتایج مطلوبی در پی داشته باشد.

حسن پور به هزینه‌های بسیار زیاد تغییر مسیر کنونی اشاره کرد و افزود: با تعریض مسیر کنونی که ظرفیت اجرای آن نیز وجود دارد از اعمال بسیاری از هزینه‌های تغییر مسیر که نیاز به چندین کیلومتر زیرسازی و راه‌سازی دارد جلوگیری خواهد شد.

یکی از فروشندگان محلی خرما که در اطراف این مسیر غرفه دارد به خبرنگار مهر گفت: افراد زیادی هستند که تنها از راه فروش محصولات خرما و صنایع دستی محلی امرار معاش می‌کنند و با تغییر این مسیر از کار بیکار خواهند شد.

آرش عرب‌زاده تصریح کرد: مهمترین مشتریان ما افرادی هستند که از این مسیر عبور می‌کنند و از استانهای دیگر به این نقطه می‌آیند و در صورت احداث مسیر جدید به کلی مشتریان خود را از دست خواهیم داد.

عبور بزرگراه در مرکز شهر خطر‌آفرین است



مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با احداث بزرگراه سرعت عبور ماشین‌های عبوری از این مسیر بالا خواهد رفت و خطرات بسیار زیادی را برای شهروندان ایجاد خواهد کرد.

علیرضا صفایی‌بوشهری اضافه کرد: برای ایجاد بزرگراه در مسیر کنونی باید بسیاری از مغازه‌هایی که در دو سمت مسیر وجود دارند نیز تخریب شوند و شهر آب‌پخش به طور کلی به هم خواهد ریخت.

وی ادامه داد: کارشناسان این اداره بر اساس کارشناسی‌های صورت‌گرفته و مطالعات وسیع ان مسیر جدید را طراحی کرده‌اند و احداث این مسیر در توسعه شهری آب‌پخشی نیز تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

صفایی بوشهری افزود: عبور بزرگراه در میان شهر آب‌پخش به ضرر مردم این شهر خواهد بود و مانع از رشد و توسعه شهری آن می‌شود که با احداث بزرگراه در مسیر جدید می‌توان چشم‌انداز بسیار خوبی برای شهر آب‌پخش متصور شد.

وی هدف از ایجاد این بزرگراه را اتصال شمال و جنوب استان بوشهر به صورت بزرگراه عنوان کرد و گفت: احداث این بزرگراه از سیاست‌های دولت است که تاثیر بسیار زیادی در عبور و مرور از این محورها خواهد داشت.

آینده‌نگری مهمترین دلیل تغییر مسیر است



مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در ادامه بیان داشت: بر اساس آینده‌نگری و چشم‌اندازی که برای شهر آب‌پخش متصور بودیم این بزرگراه در بیرون از این شهر عبور می‌کند و توسعه این شهر را سهولت خواهد بخشید.

وی عبور بزرگراه در مجاورت شهر آب‌پخش را باعث رونق بخشیدن به این شهر و زمین‌های اطراف آن دانست و گفت: این بزرگراه هر چه از مرکز شهر بیشتر دور شود، به نفع مردم این منطقه خواهد بود.

صفایی بوشهری هزینه‌های احداث این بزرگراه در داخل شهر را نسبت به احداث بزرگراه در خارج از شهر کمتر دانست و عنوان کرد: با وجود این که احداث بزرگراه در داخل شهر هزینه‌های کمتری در پی دارد ولی با توجه به مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد می‌کند ترجیح می‌دهیم این بزرگراه خارج از شهر احداث شود.

وی افزود: دولت با نگاه به آینده و چشم‌انداز توسعه این مناطق نظر به احداث این بزرگراه‌ها در خارج از محدوده مسکونی دارد و طبق اصول راه‌سازی و شهر‌سازی عبور این بزرگراه خارج از شهر اصولی تر و منطقی تر است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر هدف از اجرای این طرح را جلب ضایت مردم این منطقه و شهروندان دانست و گفت: تصمیماتی که در این زمینه گرفته‌ایم در راستای جلب رضایت مردمی است و تصمیمی را خواهیم گرفت که مورد قبول مردم این منطقه باشد.

................................



گزارش: سعید رضایی