مسکن مهر سقف مهربانی بر سر بی خانه ها/ کنترل نرخ مسکن در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، دولت با ابتکاری جالب برای حل بزرگترین مشکل خانوارهای کم در آمد و متعادل کردن بازار زمین و مسکن طرح مسکن مهر را در سال 1384 به اجرا در آورد.

افزایش جمعیت و رشد بی رویه شهرها روز بروز بر مشکلات مسکن مردم می افزود و تنها راه حل این معضل حرکتی بسیجی با عزمی راسخ بود که در این زمینه دولت مهرورز این حرکت را با حمایت مردم و توسعه بخش تعاون آغاز کرد.

امروزه طرح مسکن مهر به حدی پیشرفت کرده و در زمینه تامین مسکن افراد کم درآمد تاثیر گذار بوده که برخی کشورها با الگو پذیری از ایران سلامی در تلاش برای اجرای چنین طرحی و خانه دار کردن مردم خودشان هستند.

افت قیمت خانه ها با بهره برداری از مسکن مهر

از چند سال پیش که وضعیت نامناسب اجاره بها و قیمت مسکن در کشور مردم را به ستوه آورده بود، نور امید با طرح مسکن مهر درخشیدن گرفت و سیاست سازنده دولت نهم با اجرای این طرح باعث شکسته شدن و افت قیمت خانه شد و با بهره برداری از نخستین خانه های مسکن مهر کاهش قیمت ها در این بخش نیز آغاز شد و خانواده های کم در آمد را نیز امیدوار کرد و رفته رفته بر تعداد متقاضیان افزوده است.

در این میان استان سیستان و بلوچستان بویژه شهر زاهدان که هر روز با معضل گسترش حاشیه نشینی دست و پنجه نرم می کرد با نخستین جرقه های طرح مسکن مهر امیدها نیز رو به روشنایی رفت و امروز به جایی رسیده است که این استان یکی از استان های پیشگام در این طرح است.

به اذعان بسیاری از دست اندرکاران بخش مسکن، طرح مسکن مهر در سیستان و بلوچستان اکنون در مسیر اهداف اصلی خود قرار گرفته و با استقبال بسیار خوب مردم بخصوص افراد کم در آمد رو به رو شده است.

راه حل معقول مسئولان در اجرای طرح مسکن مهر موجب شد تا استانی مانند سیستان و بلوچستان که از قیمت های بالای زمین و هزینه های زیاد ساخت و ساز و گاها زمین خواری برخی افراد رنج می برد امروزه شهرها و روستاهای این استان از داشتن مجتمع ها و واحدهای مسکونی مهر به خود می بالد و بی خانه های دیروزی در زیر سقف های متعلق به خودشان از رنج و مشقت اجاره نشینی رهایی یافته و شب ها با خیالی آسوده سر بر بالین می گذارند.

دولت با واگذاری زمین رایگان 99 ساله برای اجرای طرح مسکن مهر، از بورس بازی و خرید و فروش کاذب زمین در این استان جلوگیری کرد.

سیستان و بلوچستان پیشتاز در طرح مسکن مهر

به عقیده مسئولان و کارشناسان بخش مسکن، سیستان و بلوچستان در اجرای طرح مسکن مهر در مقایسه با سایر استان های کشور پیشرو است و به عنوان پیشتاز این طرح، نخستین طرح مسکن مهر کشور را به حد بهره برداری رساند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تاکنون 734 هکتار از اراضی شهری استان به پروژه مسکن مهر اختصاص یافت که 450 هکتار آن در شهرهای بالای 25 هزار نفر است.

مسعود مالکی گفت: اجرای طرح مسکن مهر در این استان در قالب طرح های اجاره 99 ساله، اجاره پنج ساله، خودمالکین، بافت فرسوده، آماده سازی مشارکتی و طرح های مربوط به شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران است.

وی درباره تسهیلات پرداخت شده توسط بانک های عامل نیز افزود: تاکنون بیش از یک هزار و 561 میلیارد ریال تسهیلات مسکن توسط بانک های عامل سیستان و بلوچستان به متقاضیان مسکن مهر پرداخت شده است.

وی بیان داشت: سیستان و بلوچستان در اجرای پروژه بزرگ مسکن مهر یکی از استان های موفق و پیشرو است و با پیگیری های انجام شده تمامی متقاضیان این استان صاحب مسکن می شوند.

رئیس مسکن و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: عملیات اجرایی ساخت 92 هزار و 500 واحد مسکونی طرح مهر روستایی و شهری در دولت نهم و دهم در سیستان و بلوچستان شروع شده که از این تعداد تاکنون 40 هزار خانه به متقاضیان واگذار شده است.

وی افزود: امسال نیز 22 هزار و 500 واحد مسکن مهر در نقاط شهری و روستایی سیستان و بلوچستان ساخته می شود که از این تعداد 10 هزار و 500 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت، 800 واحد در شهر جدید رامشار و بقیه مربوط به شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت است.

وی در خصوص پنج هزار و 200 واحد مسکن مهر که در اردیبهشت ماه سالجاری توسط وزیر راه و شهرسازی در سیستان و بلوچستان افتتاح شد، اظهار داشت: این واحدها در سطح 468 هزار متر مربع با اعتبار یک هزار و 638 میلیارد ریال ساخته شده که از این واحدها چهار هزار و 284 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر، 322 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر و بقیه در بافت های فرسوده شهری است.

مالکی گفت: واحدهای یادشده در شهرستان های زاهدان، زابل، خاش، ایرانشهر، سراوان، چابهار و کنارک ساخته شدند.

وی متوسط زیربنای واحدهای یادشده را بین 90 الی 120 متر مربع عنوان کرد و افزود: قیمت تمام شده هر واحد نیز بین 290 الی 340 میلیون ریال می باشد که از این مبلغ 200 میلیون ریال از محل تسهیلات مسکن مهر و بقیه آورده متقاضیان است.

وی بیان داشت: تمام ضوابط فنی و معماری با فناوری نوین و رعایت مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در زمینه بهینه‌ سازی مصرف انرژی در ساخت‌ و سازها لحاظ می ‌شود.

رئیس مسکن و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: کنترل کیفیت و نظارت بر ساخت و سازهای مسکن مهر به طور مستمر و روزانه پیگیری می ‌شود.

وی در رابطه با اجرای تاسیسات روبنایی سایت های مسکن مهر نیز افزود: در حال حاضر هفت مدرسه، چهار مسجد، 15 واحد تجاری، و یک درمانگاه ویژه ساکنان خانه های مسکن مهر در دست ساخت است.

قیمت مسکن در زاهدان کنترل شده است

استاندار سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: تمامی طرح های پیش بینی شده و سهمیه تعیین شده برای این استان در زمینه ساخت مسکن مهر بخوبی اجرا شده و با جدیت ادامه دارد.

علی محمد آزاد افزود: از 92 هزار و 500 واحد مسکونی طرح مهر روستایی و شهری که در دولت نهم و دهم در سیستان و بلوچستان ساخته شده تاکنون 40 هزار خانه به متقاضیان واگذار و باقیمانده واحدهای مسکونی در دست ساخت تا شهریور ماه سال 92 به بهره برداری می رسند.

وی گفت: متقاضیان واجد شرایط ساخت مسکن مهر در این استان هیچ مشکلی ندارند و هر زمانی که اراده کنند می توانند نسبت به نام نویسی و ساخت مسکن اقدام کنند.

وزیر مسکن و شهرسازی نیز که اخیرا برای افتتاح پنج هزار و 200 واحد مسکن مهر به زاهدان سفر کرده بود، بیان داشت: کمک به اقتصاد کشور، کاهش تورم و سرعت بخشیدن به موتور محرک اقتصادی کشور مهم ترین هدف این وزارتخانه از اجرای طرح های مسکن و راه سازی است.

علی نیکزاد افزود: از آنجا که داشتن یک سرپناه آرزوی بسیار مهم هر ایرانی بویژه جوانان است، دولت در لوای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی با اجرای بزرگترین پروژه ملی مسکن مهر به این آرزو جامه عمل پوشانده است.

وی گفت: از واحدهای مسکونی طرح مهر که تا پایان امسال در کشور به بهره برداری می رسد 22 هزار و 500 واحد سهمیه سیستان و بلوچستان است که 9 هزار مورد آن روستایی و 13 هزار و 500 خانه طرح مهر شهری است.

وی اظهار داشت: در اجرای تاکید و خواست رئیس جمهور و با برنامه ریزی سال 91 وزارت راه و شهرسازی، عرضه مسکن را در شش ماه اول سال آینده به تقاضا نزدیک خواهیم کرد تا مشکل مسکن در سراسر کشور از اساس برطرف شود.