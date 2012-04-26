تبصره یک ماده 55 قانون به صورت واقعی در گیلان اجرایی شد/ لزوم زراعت چوب

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رفع تصرفات اراضی ملی فوری و ضربتی در گیلان انجام می شود، افزود: در دو سال گذشته دو هزار هکتار اراضی ملی استان از متصرفان رفع تصرف شده است.

وی همچنین از فعالیت 47 سرباز مسلح در پیکره منابع طبیعی استان خبرداد و اظهارداشت: حفظ و صیانت از عرصه های جنگلی و مرتعی نیازمند عزم ملی است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان به زراعت 45 هزار هکتار صنوبر با تولید بیش از 450 هزار متر مکعب چوب در استان اشاره کرد و گفت: چوب صنوبر تولیدی بخش خصوصی استان علاوه بر تامین نیاز داخل به خارج از کشور صادر می شود.

وی افزود: زراعت چوب در گیلان بدون آبیاری در حالیکه استانهای دیگر باید با آبیاری زراعت را انجام دهند که این مهم یک مزیت برای استان است.

رحمانی بر لزوم استفاده از ارقام خالص صنوبر به عنوان پایه مادری در گیلان تاکید کرد و یادآورشد: با این رویکرد تولید چوب استان با سطح موجود دو برابر می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر سالانه 15 تا 20 متر مکعب در هر هکتار چوب صنوبر در استان تولید می شود اما در طرح تحقیقاتی این میزان به 27 متر مکعب در هکتار رسیده است.

گیلان 565 هزار هکتار اراضی جنگلی و 250 هزار هکتار اراضی مرتعی دارد.