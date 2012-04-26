فشار علیه ایران فایده ای ندارد/ کاش تحریم ها 10 سال پیش اعمال می شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "یو اس ای تودی" در گزارشی به توان هسته ای ایران پرداخت و نوشت: با وجود میزان بالای تورم و کاهش صادرات نفت ایران، تحریم ها تاثیر دلخواه را بر برنامه هسته ای ایران نگذاشته است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد: هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه تحریم ها رهبران ایرانی را وادار به عقب نشینی یا تجدید نظر در برنامه هسته ای خود کرده است، دیده نمی شود.

یو اس ای تودی در ادامه رویکرد خصمانه آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران ادعا می کند: تنها روش برای ایجاد تغییر در رفتار جمهوری اسلامی ایران تهدید به تغییر نظام در این کشور است.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، ایران چهارمین و بزرگترین تولید کننده نفت جهان هم اکنون در حال داد و ستد نفت خام خود برای واردات طلا، اتومبیل، ماشین های ظرفشویی، یخچال، پوشاک، گندم، طلا و روغن غذای هند است.

یو اس ای در پایان می نویسد: تحریم ها علیه برنامه هسته ای ایران اگر 10 سال پیش اعمال می شد، احتمالا نتیجه بهتری را داشت اما هم اکنون مشخص نیست که آیا این تحریم ها نتیجه دلخواه را برای توقف برنامه هسته ای ایران داشته باشد یا نه.

رویترز نیز در این رابطه با اشاره به ادامه مبادلات تجاری هند و چین با ایران و عدم پیروی این دو کشور از تحریم ها علیه تهران می نویسد: ایران در حال خرید 12 تانکر بزرگ و جدید از چین برای حمل و نقل نفت خود است.

همچنین همزمان با اذعان رسانه های غربی بر پیگیری ایران بر حق مشروع هسته ای خود، اتحادیه اروپا تصمیم گیری درباره ممنوعیت کامل واردات نفت ایران را یکماه دیگر به تاخیر انداخت که این اقدام نشانه اختلاف و دودستگی میان اروپایی ها در خصوص تحریم تهران و وابستگی آنها به نفت کشورمان است.