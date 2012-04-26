شهدای حمه تروریستی پاوه تشیبع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهدای حمله تروریستی گروهک پژاک عصر چهارشنبه در شهرستان جوانرود با حضور مردم شهیدپرور این شهرستان تشییع شد.

در حادثه تروریستی دو روز گذشته چهار نفر از پرسنل تیپ انصار الحسین سپاه پاسداران در منطقه مرزی شوشمی، در درگیری با گروهک منحله و تروریستی پژاک به درج رفیع شهادت رسیدند.

در مراسم تشییع پیکر این شهدای والامقام جمعی از مردم، مسئولان نظامی و انتظامی و مدیران بومی شهرستان جوانرود حضور داشتند.

این شهدا به اسامی "سیدفاروق زارعی"، "لایق قادری تبار"، "جهانشاه نوری" و "عباس فشی" هستند که همگی اهل استان کرمانشاه بوده اند.

در مراسم عصر روز گذشته، پیکر شهیدان سید فاروق زارعی و لایق قادری تبار که اهل شهرستان جوانرود بودند در این شهرستان به خاک سپرده شدند.

پیکر شهید جهانشاه نوری، اهل شهرستان گیلانغرب برای خاکسپاری به این شهرستان منتقل شد.

عباس فشی، دیگر شهید این حمله تروریستی بود که پیکر این شهید نیز پس از تشییع در شهرستان جوانرود برای خاکسپاری به شهرستان خودش، یعنی شهر کنگاور منتقل شد.

در این مراسم، مصطفی عظیمی، فرماندار شهرستان جوانرود طی سخنانی این عمل ننگین گروهک پژاک را حرکتی غیرانسانی و وحشیانه توصیف کرد.

براساس این گزارش، در درگیری پرسنل سپاه با گروهک منحله و تروریستی پژاک، چهار نفر از پرسنل سپاه شهید و چهار نفر دیگر زخمی شدند.