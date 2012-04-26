سکینه نجات پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در هفته زن مسابقات مختلف فرهنگی، کتابخوانی و مقاله نویسی با موضوع زن و مادر در شهرستان بجنورد برگزار می‌شود.

مسئول ستاد بزرگداشت هفته زن افزود: شب میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) همایش فرهنگی در شهربازی بجنورد برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین 15 اردیبهشت پیاده روی خانوادگی در مجموعه فرهنگی تفریحی بش قارداش برپا خواهد شد.

نجات پور به بازدید اعضای ستاد بزرگداشت هفته زن از خانواده‌های ایتام، مددجویان بهزیستی، خانواده شهدا و ایثارگران و خانه مددجویی اشاره کرد و گفت: هفته زن تمام کارکنان ادارات بجنورد در دوره آموزشی حجاب، عفاف و تکریم خانواده شرکت می‌کنند.

هفته گرامیداشت روز زن و روز مادر از روز 23 اردیبهشت ماه همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(ص) آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد.