خطبه فاطمیه از مهمترین اسناد راهبردی نظام تشیع است

حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضرت زهرا (س) در سخنرانی تاریخ ساز و بی نظیر خویش در راستای رسالت پدر بزرگوار و در یاری از ولایت مظلوم مانده همسر عالی مقدار خویش توحید محمدی و ولایت علی را آن گونه بیان می فرماید که خواننده جان بی قرار خویش را در آستانه الهی می یابد.

وی اظهارداشت: سخنان بانوی بانوان عالم سند همیشه پایدار اعتقادی پیروان مکتب اهل بیت (ع) است که اوضاع جامعه اسلامی بعد از رحلت رسول مکرم اسلام را نیز به روشنی برای جهانیان بیان می کند.

مدیر کل اوقاف گیلان گفت: ملتی که پیشینه تاریخی خود را می شناسد بسوی آینده روشن خویش نیز هشیارانه قدم بر می دارد بنابراین دلیل روی آوردن به متن خطبه مبارکه فاطمی رجوع به سر چشمه اصلی این رودبار زلال همیشه جاری معرفت و بیداری است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فرهنگ فاطمی، فرهنگ بصیرت و دفاع از حریم ولایت و ارزشهای اسلامی است، افزود:

پیروی از سیره عملی و نظری این بانوی بزرگوار اعتلای معرفت دینی و ارزشهای دینی و معنوی را به دنبال دارد.

عادلی تاکید کرد: حضرت زهرا ( س) الگوی بصیرت، ولایتمداری، اسوه آزادگی و ظلم ستیزی است که جهان اسلام را از تهدیدات دشمنان نجات می دهد.

وی ادامه داد: رعایت حجاب و عفاف از جمله تاکیدات دین مقدس اسلام است که باید در جامعه نهادینه شود و حضرت فاطمه زهرا ( س) بهترین الگو برای پررنگ تر شدن این مهم در جامعه است.

مدیرکل اوقاف گیلان یادآورشد: ترویج فرهنگ ابتذال از اهداف دشمنان علیه جامعه اسلامی است که با حرکت در سیره دخت نبی مکرم اسلام می توان آنان را ناکام کرد.