  1. بین الملل
۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

آمریکا

- پلیس مونترال 85 دانشجوی معترض به افزایش شهریه دانشگاهها را بازداشت کرد.

- به گفته مقامات آمریکایی، دولت اوباما حملات هواپیماهای بدون سرنشین را در یمن افزایش داده است.

اروپا

- سقوط بالگرد در رومانی 5 کشته برجا گذاشت.

آسیا

- خانواده اسامه بن لادن برای بازگشت به عربستان راهی فرودگاه اسلام آباد شدند.

- منابع رسمی چین از سفر هفته آتی وزیر خارجه آمریکا به پکن خبر دادند.

- وزیر دفاع انگلیس از خروج 500 نظامی از افغانستان خبر داد.

خاورمیانه

- شورش در یک زندان در لیبی یک کشته و چهار زخمی برجا گذاشت.

- وقوع دو انفجار در عراق 8 کشته برجا گذاشت.

- معترضین بحرینی به یک مرکز پلیس حمله کردند.

- وزیر خارجه روسیه در دیدار با معارضان سوری به جزئیات اجرای طرح "کوفی عنان" در این کشور پرداخت.

- در پی استعفای "عون الخصاونه" نخست وزیر اردن از مقام خود، پادشاه این کشور "فایز التراونه" را مامور تشکیل دولت جدید کرد.

کد مطلب 1586081

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