عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا
- پلیس مونترال 85 دانشجوی معترض به افزایش شهریه دانشگاهها را بازداشت کرد.
- به گفته مقامات آمریکایی، دولت اوباما حملات هواپیماهای بدون سرنشین را در یمن افزایش داده است.
اروپا
- سقوط بالگرد در رومانی 5 کشته برجا گذاشت.
آسیا
- خانواده اسامه بن لادن برای بازگشت به عربستان راهی فرودگاه اسلام آباد شدند.
- منابع رسمی چین از سفر هفته آتی وزیر خارجه آمریکا به پکن خبر دادند.
- وزیر دفاع انگلیس از خروج 500 نظامی از افغانستان خبر داد.
خاورمیانه
- شورش در یک زندان در لیبی یک کشته و چهار زخمی برجا گذاشت.
- وقوع دو انفجار در عراق 8 کشته برجا گذاشت.
- معترضین بحرینی به یک مرکز پلیس حمله کردند.
- وزیر خارجه روسیه در دیدار با معارضان سوری به جزئیات اجرای طرح "کوفی عنان" در این کشور پرداخت.
- در پی استعفای "عون الخصاونه" نخست وزیر اردن از مقام خود، پادشاه این کشور "فایز التراونه" را مامور تشکیل دولت جدید کرد.
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