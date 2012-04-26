سوگواره یاس نبوی در 9 امامزاده رامسر برگزار شد

حجت الاسلام حسین قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم سوگواری یاس نبوی در جوار 9 امامزاده شهرستان رامسر برگزار شد.

وی افزود: در راستای پیروی از منویات مقام عظمای ولایت مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ویژه برنامه های فرهنگی را در کنار معصوم زادگان در ایام ویژه سال اجرا می کند.

این مسئول ابراز داشت: شهرستان رامسر در طول سال برنامه های متنوعی را با عناوین مختلف و در مناسبتهای گوناگون در کنار معصوم زادگان برگزار می کند.

قبادی گفت: یکی از این برنامه های ویژه و شاخص، برگزاری مراسم سوگواری یاس نبوی بوده که به مناسبت شهادت فاطمه زهرا (س) برگزار می شود.

وی بیان داشت: مراسم ویژه سوگواره یاس نبوی امسال به مناسبت شهادت بانوی دوعالم، فاطمه زهرا (س) با حضور محبان خاندان عصمت و طهارت در جوار امامزادگان آقاپلاسید و آقابسمل رامسر برگزار شد.