به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در جلسه شورای امنیت این سازمان که در خصوص « قاچاق غیر قانونی فرا مرزی ، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی » برگزار شده بود ، ترور دانشمندان هسته ای کشورمان را از جمله اقدامات رژیم صهیونیستی در چارچوب تروریسم دولتی عنوان کرد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در سخنرانی خود با اشاره به ادعاهای نماینده رژیم صهیونیستی تصریح کرد : نماینده این رژیم در چارچوب سیاستهای جنگ طلبانه و عملیات روانی - تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران از تریبون شورای امنیت برای ایراد اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می کند ودر اظهارات اخیر خود اتهامات بی پایه ای را در مورد قاچاق سلاح علیه ایران وارد کرد، در شرایطی که این رژیم از طریق عوامل خود به اقدامات جنایتکارانه ای از جمله تروریسم دولتی دست زده که نمونه روشن آن ترور دانشمندان هسته ای ایران است .

محمد خزاعی افزود : ادعاهای بی اساس رژیم صهیونیستی علیه ماهیت صلح آمیز فعالیتهای هسته ای ایران ،تلاش دیگری از سوی این رژیم برای انحراف توجهات افکار عمومی جهان از توسعه مخفیانه زرادخانه سلاحهای هسته ای ،داشتن غیر قانونی صدها کلاهک هسته ای و دیگر سلاحهای کشتار جمعی که کل منطقه را تهدید می کند و علیه صلح و امنیت بین المللی است.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در ادامه سخنرانی خود دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در مورد عوامل تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی از ناحیه قاچاق فرامرزی در حوزه های قاچاق مواد مخدر ،تروریسم ،قاچاق انسانها و تجارت غیر قانونی اسلحه را تشریح کرد .

محمد خزاعی قاچاق فرامرزی در ابعاد مختلف آن را یکی از چالشهای عظیمی خواند که جامعه بین المللی با ان روبرو است و انواع مختلف قاچاق ،تروریسم ،تجارت غیر قانونی اسلحه و جنایتهای سازمان یافته آنچنان مشکلاتی بوجود آورده که صرفا با تلاشهای دسته جمعی و متمرکز که مبتنی بر اصول و مسئولیت پذیری مشترک است، قابل حل خواهد بود .

سفیر و نماینده دائم کشورمان افزود :جمهوری اسلامی ایران بخاطر موقعیت جغرافیائی خود که در منطقه ای واقع شده که تنش و درگیری و فعالیتهای غیر قانونی شامل تجارت غیر قانونی سلاحهای سبک ،جنایات سازمان یافته ،تروریسم و قاچاق مواد مخدر در آن وجود دارد ، از هیچ نوع تلاشی برای مقابله با این فعالیتهای غیر قانونی دریغ نکرده است .

وی افزود : جمهوری اسلامی ایران در زمینه قاچاق مواد مخدر اقدامات گسترده ای شامل تقویت نیروهای مرزبانی ، صرف میلیاردها دلار برای ارتقاء سیستم امنیتی و کنترل مرزی مبذول نموده و تاکنون در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،قاچاق اسلحه های سبک و مبارزه با تروریسم بیش از چهار هزار نفر از نیروهای مومن و فداکار کشورمان به شهادت رسیده اند.

محمد خزاعی در خصوص موضوع قاچاق سلاحهای کوچک و سبک تصریح کرد :جمهوری اسلامی ایران یکسری قوانین ،مقررات ودستور العملها را اجرائی نموده که زمینه جلوگیری و مبارزه با تجارت غیر قانونی سلاحهای کوچک و سبک و مشکلات ناشی از آن را برای مقامات و نهادهای ذیربط فراهم می کند .

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان سخنرانی خود تاکید کرد : برنامه ها و سیاستهای منطقه ای و بین المللی به منظور غلبه بر کاستی ها و و مقابله موثر با مشکلات جهانی در زمینه قاچاق فرا مرزی نیاز مند باز نگری است .