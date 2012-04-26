پنجره واحد تجاری در گمرکات آذربایجان غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا دیزج نژاد صبح پنجشنبه در جلسه رایزنی و ایجاد بستر اجرایی پنجره واحد تجاری استان افزود: این طرح تجاری و اقتصادی در راستای پروژه تحول در نظام گمرکی کشور اجرایی می شود.

وی کاهش هزینه ها، تسریع در امور اظهار و ترخیص کالا، افزایش تولیدات داخلی و منطقه ای، گردش مالی مناسب و افزایش شفافیت درآمدی در گمرکات استان را از مزایای اجرای این طرح دانست.

دیزج نژاد با اشاره به هم مرزی این استان با سه کشور خارجی و داشتن 891 کیلومتر مرز مشترک اظهارداشت: استان به لحاظ برخورداری از تعداد زیاد گمرکات و به دلیل اینکه دروازه کشور به سمت اروپا محسوب می شود دارای زمینه های لازم برای ایجاد پنجره واحد تجاری است.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی اجرای این طرح را گامی مهم برای استقرار تجارت الکترونیکی در استان عنوان کرد و گفت: پنجره واحد تجاری در واقع به معنای ارائه خدمات متمرکز تمام سازمانهای مرتبط با تشریفات گمرکی است.

دیزج نژاد در ادامه با تاکید بر لزوم استقرار هر چه سریعتر نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط با طرح پنجره واحد تجاری در محل های معین شده در گمرکات استان گفت: هر خدمتی که برای رشد و پیشرفت استان انجام می شود در ارتقای سطح زندگی شهروندان جامعه تاثیر گذار است.

در این جلسه مقرر شد تا دو هفته آینده، فاز اول اجرای طرح پنجره واحد تجاری به صورت آزمایشی در استان آغاز شود.