آغاز فعالیت های انتخاباتی اوباما/ احتمال کناره گیری گینگریچ از صحنه رقابتها

به گزارش خبرگزاری مهر، فاکس نیوز در گزارشی به نقل از تیم انتخاباتی "نیوت گینگریچ" اعلام کرد که این نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سه شنبه آتی رسما کناره گیری خود را از انتخاب اعلام کرده و به جمع حامیان "میت رامنی" می پیوندد.

این کناره گیری در حالی صورت می گیرد که بعید به نظر می رسد گینگریچ بتواند تا آخر ماه آگوست (اوایل شهریور 1391) رای دستکم هزار و 144 هیئت نمایندگی حزب را به دست آورد.

از سوی دیگر "شلدون ادلسون" صاحب هتلها و کازینوهای زنجیره ای آمریکا که به عنوان بزرگترین حامی مالی نیوت گینگریچ شناخته می شد، اخیرا به حمایت خود از وی پایان داد.

بر این اساس کمکهای مالی ادلسون به ستاد انتخاباتی گینگریچ در جریان رقابتهای انتخاباتی آمریکا حدود 15 میلیون دلار عنوان شده که با انصراف وی، این ستاد با بحران بزرگی روبرو شد.

همچنین تیم انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که "باراک اوباما" هفته آتی رقابتهای انتخاباتی خود را رسما آغاز کرده و به سخنرانی در دو ایالت "اوهایو" و "ویرجینیا" می پردازد.

اوباما و همشرش پنجم مه از دانشگاه اوهایو در "کلمبوس" و دانشگاه ویرجینیا در "ریچموند" دیدن می کنند و رئیس جمهوری با سخنرانی در جمع هوادارانش برای حضور مجدد در کاخ سفید تلاش می کند.

سخنرانی اوباما در این دو دانشگاه در حالی است که میت رامنی نامزد جمهوریخواهان در دور مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری پس از پیروزی در 5 ایالت در ادعایی، نه چندان دور از انتظار، اعلام کرد که نامزد حزب برای دور نهایی انتخابات است.